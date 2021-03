München - Ärger bei Borussia Dortmund! Der BVB ist sauer auf den portugiesischen Fußball-Verband, weil Raphael Guerreiro für die anstehenden Länderspiele nominiert wurde.

Dies wäre vermutlich kein Problem, wäre der Linksverteidiger des BVB nicht seit dem Pokalsieg gegen Borussia Mönchengladbach Anfang März ausgefallen. Der 27-Jährige hatte eine Muskelverletzung an der Wade erlitten und konnte seitdem nicht am Training teilnehmen.

Dennoch muss Guerreiro zur Nationalmannschaft reisen, was der verärgerte Sportdirektor Michael Zorc nun im "Kicker" als "sinnbefreit" bezeichnete.

Auch Sebastian Kehl zeigte sich verärgert. "Es darf nicht sein, dass er dort zum Einsatz kommt, obwohl er uns vorher mehrere Spiele lang nicht zur Verfügung stand", sagte der Lizenzspielerchef der Schwarz-Gelben.

Portugiesen wollen Guerreiro-Verletzung begutachten

Die Portugiesen wollen sich offenbar selbst ein genaues Bild von der Verletzung des Verteidigers machen, und haben ihn deswegen berufen. Die Borussia kann in diesem Fall nichts machen.

Vor einigen Monaten hatte die FIFA die Abstellungsregeln zwar gelockert, ablehnen kann ein Verein die Abstellung seines Spielers aber nur, wenn bei der Rückkehr eine Quarantäne droht.

Dies trifft bei den Spielen der Portugiesen gegen Aserbaidschan (am 24. März in Turin/Italien), in Serbien (27. März) und in Luxemburg (30. März) aber nicht zu.

