München - Der Coronavirus hat auch den Fußball in Deutschland erreicht. Wie die "Rheinische Post" berichtet, gab es am Dienstag Beratungen, ob das Topspiel am kommenden Samstag zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund stattfinden kann.

Aufgrund der Nähe des stark vom Coronavirus betroffenen Kreises Heinsberg zum Borussia-Park gibt es offenbar Überlegungen, das Spiel abzusagen oder alternativ ohne Zuschauer auszutragen. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann habe laut der Zeitung vorgeschlagen, die Partie zu verschieben.

Absagen in Italien und der Schweiz

Die Entscheidung über eine Absage obliegt dem lokalen Gesundheitsamt. Laut Gladbachs Pressesprecher Markus Aretz steht der Verein mit den zuständigen Behörden im engen Austausch.

In Italien wurden bereits einige Liga- und Pokalspiele wegen des Coronavirus abgesagt, die Schweiz hat ihren Ligabetrieb bis Anfang April komplett eingestellt. Zudem wird das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Valencia und Atalanta Bergamo nächste Woche ohne Zuschauer ausgetragen.

