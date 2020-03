Köln - Fußball-Bundesligist Hertha BSC bestreitet wegen des Coronavirus mindestens drei seiner nächsten vier Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wie die Berliner am Mittwoch mitteilten, werden nach dem Auswärtsspiel am Samstag (ab 15.30 Uhr im Liveticker bei ran.de) bei der TSG Hoffenheim auch das Stadtderby gegen den 1. FC Union (21. März, ab 18.30 Uhr im Liveticker bei ran.de) sowie das Heimspiel gegen den FC Augsburg am Osterwochenende (noch nicht terminiert) ohne Fans statt.

Die Berliner Gesundheitsverwaltung und Innenverwaltung hat sich auf dringende Empfehlung der Amtsärzte am Mittwoch darauf verständigt, Veranstaltungen ab 1000 Teilnehmenden bis Ende der Osterferien am 19. April zu untersagen. Zwischen ihren Heimspielen ist die Hertha noch am 4. April bei RB Leipzig gefordert. Diese Partie ist offiziell noch kein Geisterspiel.

"Die Entscheidung, ohne Zuschauer zu spielen, akzeptieren wir natürlich und halten sie auch für sinnvoll", kommentierte Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz die Entscheidung: "Das Thema wird uns in den nächsten Wochen noch begleiten, und wenn wir damit einen Beitrag leisten können, um die Ausbreitung zu verlangsamen, dann steht eine solche Entscheidung nicht zur Diskussion.

Über alles Weitere werden wir mit den Kollegen der Vereine und der DFL Anfang nächster Woche sprechen."

