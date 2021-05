Berlin (SID) - Trainer Pal Dardai geht nach den letzten Erfolgserlebnissen des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC mit klaren Vorstellungen am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) ins nächste Kellerduell gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld. "Das ist ein Endspiel, wir müssen drei Punkte holen", sagte der Ungar auf der Pressekonferenz am Samstag. Am Donnerstag hatte der Hauptstadtklub im Nachholspiel 3:0 gegen den SC Freiburg gewonnen.

Trotz der zweiwöchigen Quarantäne hatte Hertha danach vier Punkte geholt und damit die Abstiegsplätze verlassen. Bei einem weiteren Dreier gegen die Ostwestfalen würde die Alte Damen weiter Kurs in Richtung Klassenerhalt nehmen. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz des 2014er-Weltmeisters Sami Khedira. Marvin Plattenhardt und Dodi Lukebakio stehen nicht zur Verfügung.

"Wir sind mit einem positiven Ergebnis in die Quarantäne gegangen. Es waren intensive zwei Wochen, aber wir haben das Maximum rausgeholt", analysierte Dardai die Quarantäne. Allerdings bedarf es nun einer geschickten Belastungssteuerung: "Wir müssen weiter jeden Einzelnen genau beobachten und die Belastung so klug wie möglich dosieren."

Dardai erwartet Bielefeld trotz des jüngsten 0:5-Ausrutschers in Mönchengladbach als "gute Einheit, den Teamgeist spürt man immer. Wir erwarten ein gutes, diszipliniertes Bielefeld."