Köln - Der ehemalige Bundesliga-Trainer Christoph Daum sieht in Julian Nagelsmann den richtigen Trainer für den FC Bayern. "Julian hat alle Anlagen für den nächsten Schritt. Er ist ein absoluter Fußball-Fachmann und hat auch die Führungskompetenzen, um mit so einem Star-Ensemble umgehen zu können", sagt Daum im Interview mit "Sky Sport News". Aus seiner Sicht verstehe es Nagelsmann zudem, junge Spieler im Profi-Bereich zu integrieren. Er sei einer "der besten deutschen Trainer".

Darüber hinaus äußert sich Daum noch zu weiteren Trainern aus der Fußball-Bundesliga. Über Kölns Trainer Friedhelm Funkel sagt Daum, dass er es verstanden hätte, "die Mannschaft an ihre Stärken zu erinnern." Auch wenn der Trainerwechsel in Köln funktioniert hat, begrüßt Daum, dass in Bremen an Trainer Florian Kohfeldt festgehalten wird: "Ich befürworte es, dass Werder mit Florian Kohfeldt weitermacht und sich keinem blinden Aktionismus hingibt. Ich weiß nicht, ob jemand anderes da der Mannschaft nochmal einen Push geben könnte".

