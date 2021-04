Leipzig/München - Punktlandung von Dayot Upamecano.

Der Abwehrboss von RB Leipzig ist rechtzeitig zum Topduell gegen den FC Bayern (ab 18:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) wieder fit. Gegen Frankfurt erlitt der Franzose eine Muskelverletzung und musste zweieinhalb Wochen pausieren. Doch nun gab RB-Coach Julian Nagelsmann grünes Licht für einen Einsatz im Topspiel.

"Das sieht gut aus", konstatierte Nagelsmann bei der Pressekonferenz am Freitag, "er hat Ende letzter Woche seine Reha beendet und hat jetzt die Woche ganz normal trainiert, bewegt sich auch gut, hat vor allem die letzten zwei Tage auch sehr, sehr stark trainiert." Nagelsmann weiter: "Demnach wird er morgen Gott sei Dank zur Verfügung stehen."

Upamecano soll Nachfolger von David Alaba werden

So kommt es also zum besonderen Duell zwischen dem 22-Jährigen und seinem künftigen Arbeitgeber. Für die festgeschriebene Ablösesumme von 42,5 Millionen Euro wird Upamecano im kommenden Sommer von Leipzig an die Isar wechseln und dort in die großen Fußstapfen von David Alaba treten. Der Österreicher wird die Bayern ablösefrei verlassen.

Upamecano kann im direkten Aufeinandertreffen nun also beweisen, dass er Alaba ersetzen kann. Schon jetzt hat er beispielsweise in der Zweikampfquote mit 65 Prozent, gegenüber den 54 Prozent von Alaba die Nase vorne. 99 Ballaktionen pro Partie und 91 Prozent Passquote zeigen eine weitere Qualität Upamecanos.

Diese Zahlen unterstreichen, dass der junge Franzose schon jetzt in Alabas Fußstapfen treten kann, nachdem Upamecano bis dato einen klugen Karriereplan verfolgt hat. Bereits 2015 hat der FC Bayern seine Fühler nach dem Verteidiger ausgestreckt, nachdem Upamecano mit Frankreichs U17 Europameister geworden war.

Upamecano gab FC Bayern bereits einen Korb

Doch die Münchner handelten sich einen Korb ein, da Upamecano bereits in Gesprächen mit RB Salzburg war. Dort sahen er und auch sein damaliger Berater Therry Martinez die beste Möglichkeit zur Weiterentwicklung. Zunächst beim "Farmteam" FC Liefering in der zweiten Liga aktiv, mauserte sich Upamecano auch in Salzburg schnell zum Stammspieler.

Für läppische zehn Millionen Euro wechselte er im Januar 2017 zu RB Leipzig. Bei den Sachsen explodierte in der Folge sein Marktwert aufgrund der starken Leistungen des Abwehr-Juwels. Gleichzeitig wuchs auch das Interesse der europäischen Topklubs, mehreren Teams wurde Interesse an Upamecano nachgesagt.

Im vergangenen Sommer konnte Leipzig noch einen Weggang des französischen A-Nationalspielers mit einer Vertragsverlängerung verhindern. Doch die darin enthaltene Ausstiegsklausel ermöglicht nun für Upamecanos Abschied aus Leipzig in Richtung München.

Dort hält man große Stücke auf den 22-Jährigen und stattete ihn mit einem Fünfjahres-Vertrag aus. "Dayot wird ein sehr wichtiger Baustein für unsere Mannschaft in den kommenden Jahren sein, davon sind wir überzeugt", erklärte Sportdirektor Hasan Salihamidzic anlässlich der Verpflichtung.

"French Connection" beim FC Bayern wird immer größer

In München wird der Innenverteidiger die "French Connection" weiter verstärken. Mit Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Bouna Sarr, Corentin Tolisso, Kingsley Coman und Tanguy Nianzou spielen bereits sechs Profis der "Grande Nation" beim Rekordmeister, sodass Upamecano wohl keine Probleme haben dürfte, sich zu integrieren.

Auch weil er mit Leistung überzeugt. Leipzig-Keeper Peter Gulasci schwärmte im Podcast "Meine Bayern-Woche" von Upamecanos Qualitäten: "Er ist einer der schnellsten Verteidiger Europas. Seine Ballführung ist sauberer geworden, er hat ein gutes Aufbauspiel und kann mit dem Ball auch nach vorne dribbeln."

Upamecanos Abschied wird in Leipzig eine große Lücke lassen. "Als Freund freue ich mich, dass er einen weiteren Schritt in seiner Karriere machen wird, denn er ist ein richtig guter und zurückhaltender Typ", meinte Gulasci. Gleichzeitig werde er ihn aber vermissen, "weil er ein richtig guter Verteidiger ist".

Im Duell mit seiner Zukunft wird Upamecano sicherlich noch einmal ganz besonders auftrumpfen, um auch den letzten Zweifler im Bayern-Lager für sich zu gewinnen.

Markus Bosch

