München/Mönchengladbach - Es ist immer wieder eine Augenweide dabei zuzusehen, wie der feingliedrige Denis Zakaria mit seinen schier endlos langen und schmalen Beinchen durchs Mittelfeld pflügt und den gegnerischen Spielern ein ums andere Mal den Ball abnimmt.

Fast schon wie ein Krake mit seinen Tentakeln schlingt er dabei seine Beine beim Grätschen um den Gegenspieler um ihn ohne Foul vom Spielgerät zu trennen.

Diese Fähigkeit haben in der Bundesliga nicht viele Spieler. Hinzu kommen noch seine unglaubliche Pferdelunge, seine Schnelligkeit und seine hohe Spielintelligenz, die ihn für Borussia Mönchengladbach unverzichtbar machen.

Zakaria ist das Zentrum des Gladbacher Spiels, an ihm führt für Cheftrainer Marco Rose auch im Topspiel gegen Borussia Dortmund (ab 18:00 Uhr im Liveticker auf ran.de) kein Weg vorbei. Egal ob auf der Sechs, der Acht oder sogar zeitweise als zentraler Verteidiger in der Dreier-Abwehrkette - der Schweizer kann fast jede Position spielen.

Und das mit Bravour.

Seine Dynamik mit und gegen den Ball sucht seinesgleichen. Ist Zakaria nicht dabei, fehlt dem Gladbacher Spiel die Stabilität - was sich nicht zuletzt beim 1:2 beim VfL Wolfsburg am 15. Spieltag deutlich zeigte, als er gelbgesperrt zwangsläufig aussetzen musste.

Kein Wunder also, dass auch "Sky"-Experte Lothar Matthäus nach dem 2:2 bei RB Leipzig vor einigen Wochen vom Schweizer mit kongolesischen und sudanesischen Wurzeln schwärmte: "Zakaria war für mich der beste Spieler des Spiels. Er hat eine tolle Entwicklung genommen. Es würde mich nicht wundern, wenn die Top-Vereine in Europa längst ein Auge auf ihn geworfen haben."

Zakarias Marktwert mittlerweile bei 45 Millionen Euro

Zakarias Marktwerkt beträgt laut "transfermarkt.de" mittlerweile 45 Millionen Euro. Auch Gladbachs kommender Gegner Borussia Dortmund und der FC Bayern München sollen neben diversen europäischen Top-Klubs schon am Niederrhein wegen Zakaria vorstellig geworden sein.

Zur Erinnerung: Im Jahr 2017 holten sich die Gladbacher den defensiven Mittelfeldspieler noch zum "Schnäppchenpreis" von zwölf Millionen Euro an die Hennes-Weisweiler-Allee. Bei der Borussia hat der Schweizer noch einen gültigen Vertrag bis 2022 und nicht nur Sportdirektor Max Eberl hofft, dass Zakaria diesen Kontrakt erfüllt oder bestenfalls sogar nochmal verlängert.

Sollte sich die Fohlenelf in dieser Saison für die Champions League qualifizieren, dürften die Chancen dafür gar nicht allzu schlecht stehen.

Zakaria selbst scheint dieses ganze Bohei um seine Person kalt zu lassen. Überhaupt wirkt der Schweizer immer sehr unaufgeregt, freundlich, zurückhaltend.

Er hat für jeden ein Lächeln übrig, verbreitet sofort gute Laune, wenn er einen Raum betritt. Große Worte sind seine Sache nicht. Er lässt lieber auf dem Rasen Taten sprechen.

"Wurzeln im Kongo und Sudan zu haben, hat mir persönlich sehr viel gebracht, weil ich dorthin reisen konnte. Ich hatte das Glück, meine Familie dort zu besuchen und deren Lebensbedingungen sehen zu können. Vor allem, wie schwierig es dort ist", sagt der Gladbach-Star und Schweizer Nationalspieler in seiner eigenen Kurz-Dokumentation "Zak8" auf IGTV.

"Ich bin jeden Tag glücklich darüber, da sein zu können, wo ich jetzt bin, die Chance zu haben, das zu tun, was ich tue. Ich weiß, dass nur wenige dieses Glück haben. Und es gibt nicht viele Menschen, die sich bewusst sind, wie viel Glück wir haben, in Europa oder der Schweiz zu sein. In den Kongo und nach Sudan zu reisen, hat mir große Kraft gegeben, weil ich Dinge zu schätzen weiß und deshalb auch nicht abhebe."

Mama Zakaria und ihr guter Riecher

Mit insgesamt 233,52 km und 10,99 km im Schnitt pro Spiel ist Zakaria aktuell der laufstärkste Borusse und wird auch im Duell mit dem BVB wieder voranmarschieren.

Dass er überhaupt Fußballer geworden ist, hat er seiner Mutter zu verdanken: "Sie hat mich damals nur beim Fußball angemeldet, damit ich nicht auf der Straße rumhänge." Da hatte Mama Zakaria offenbar einen guten Riecher. Auch wenn ihr - wie Zakaria in "Zak8" berichtet - "die Schule immer wichtiger war. Auch, als ich bei den Young Boys Bern später dann schon Stammspieler war".

Damals ging der 23-Jährige noch parallel zur Handelsschule. Diese Doppelbelastung war auf Dauer aber nicht zu stemmen, weswegen er die Schule schließlich - zum Ärger seiner Mutter - abbrach. Mittlerweile habe sie diesen Schock aber verdaut. "Aber sie hat mir damit noch sehr lange in den Ohren gelegen", verrät Zakaria in seiner Dokumentation und kann sich ein Lächeln dabei nicht verkneifen.

Mit seinem jungen Alter ist der Schweizer noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. Das weiß Zakaria auch.

"Mein Ziel ist es wirklich, mein maximales Niveau zu erreichen. Ich glaube, dass ich mich noch entwickle und noch viel zu lernen habe. Ich weiß, dass ich sehr weit kommen kann, und ich will das Beste aus mir selbst herausholen", so der Schweizer, der immer wieder beteuert, sich in Mönchengladbach wohl zu fühlen.

Der Verein und auch die Fans dürfen also weiter hoffen, dass der "bescheidene Krake" auch in den kommenden Jahren noch im Gladbacher Mittelfeld ihr Unwesen treibt.

Dominik Hechler

