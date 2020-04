München - "Ich wollte eigentlich nach dem 2:1 mein Trikot ausziehen, aber ich hab dann doch ein bisschen Respekt gehabt."

Was war passiert? Deniz Aytekin ist im Schiedsrichter-Team bei der Bundesliga Home Challenge die Sensation gelungen! Der 41-Jährige hat Gladbach-Profi Jonas Hofmann mit 2:1 geschlagen und sorgte damit für einen Paukenschlag.

"Ich muss sagen: Das war Wahnsinn! Ich habe mit meinem Sohn geübt, aber die letzten Tage noch Hilfe von einem Profi gehabt", sagte Aytekin nach seinem Spiel im Livestream von "esports.com". "Ich denke, ich habe unsere Schiedsrichter-Ehre ein bisschen gerettet."

Für den Gesamtsieg gegen die Borussia reichte es wegen der Niederlage seines Schiedsrichterkollegen Daniel Schlager gegen eSport-Profi "Jeffry95" zwar nicht, doch das ging nach Aytekins Sieg komplett unter. Aytekin machte sich in den sozialen Netzwerken spätestens nach seinem sympathischen Interview zur Legende.

Ohne Spaß, Deniz #Aytekin ist mit Abstand der sympathischste Schiri.

Richtiger Ehrenmann. — MalteausGE (@MalteausGE) April 5, 2020

Auch eSport-Kommentator Timm Kraeft war vom Auftritt des jung gebliebenen Schiedsrichters begeistert.

Bester Mann! Deniz Aytekin ist 41 und er hatte Discord auf dem Handy!! :D #ranBHC https://t.co/Uu70Q2iOsj — Timm Kraeft (@TimmKraeft) April 4, 2020

Dass Deniz Aytekin seit Jahren einer der besten deutschen Schiedsrichter ist, hat sich auch bei den meisten Fans längst rumgesprochen. Doch in den vergangenen Monaten gewährte der gebürtige Nürnberger ein ums andere Mal exklusive Einblicke in das Leben eines Schiedsrichters.

"Ich glaube nicht, dass ein Schiri jemals einen Spieler angepflaumt hat, weil der aus fünf Metern den Ball am Tor vorbeigeschossen hat", sagte Aytekin in einem Interview mit dem "kicker".

"Aber wenn ein Spieler aus 30 Metern auf mich losstürmt, um sich über eine Entscheidung zu beschweren, da sage ich schon mal: 'Geh weg, was willst Du von mir?'", erklärte Aytekin seinen Umgang mit den Spielern nach der Ausstrahlung einer "ARD"-Doku über seinen Schiedsrichter-Alltag.

Viele Fans loben diese klaren Ansagen des Schiedsrichters.

Aytekin: Man soll es mit den gelben Karten nicht direkt übertreiben

Diese Doku gibt eine Top Einblick, überragende Spielleitung, ein Schiedsrichter der lieber das Gespräch sucht, als die Karten sprechen zu lassen! #ARD #Aytekin — jnrfg14 (@jnrfg14) February 4, 2020

Doch auch bei den Akteuren bringt Aytekin seine Haltung eine Menge Respekt ein.

"Aytekin ist einer, der es richtig gut macht. Dann sage ich auch: Entschuldigung, da hast du recht gehabt. Nächstes Mal mache ich es ein bisschen weniger. So habe ich das gerne.", berichtete Wolfsburg-Stürmer Wout Weghorst dem "kicker".

Der raue Ton des Schiedsrichters macht Weghorst dabei nichts aus. "Er ist der Schiri, er muss das Spiel im Griff haben, da kann er auch mal gegen mich was sagen. Er ist aber auch einer, der was einstecken kann. In meinen Augen fehlen heutzutage diese Persönlichkeiten."

Karriere als DJ?

Die Persönlichkeit Aytekin gibt es allerdings nicht nur auf dem Fußballplatz oder vor der Spielkonsole. Ein großes Hobby des FIFA-Schiedsrichters ist die Musik, Aytekin hat als DJ sogar schon auf dem "Tropical Beach Festival" vor mehreren Tausend Menschen aufgelegt.

Bundesligaschiri Deniz #Aytekin beim Tropical Beach Festival als DJ unterwegs :D Zu gut pic.twitter.com/4oT7XZDam0 — Jes Mw (@Eukakrypto) June 28, 2019

Dabei soll es aber nicht bleiben. Wie im Sport träumt Aytekin auch als DJ von der größtmöglichen Bühne. "Ich hab vor ein paar Jahren tatsächlich mal meinen Traum formuliert, einmal bei "Tomorrow Land" (größtes Elektor-Festival der Welt, Anm. d. Red.) aufzutreten.", verriet der 41-Jährige in der Dokumentation.

Ob Deutschlands amtierender Schiedsrichter des Jahres sich diesen Traum erfüllen kann, bleibt abzuwarten. In der Zwischenzeit begeistert uns Deniz Aytekin hoffentlich weiterhin auf der Spielkonsole. Zumindest solange, bis der Bundesligaball wieder rollt.

Raman Rooprail

