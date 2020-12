München - Sein Name geistert seit einigen Tagen durch Gelsenkirchen, er soll dem FC Schalke 04 nach der Entlassung von Trainer Manuel Baum als neuer Übungsleiter wieder Leben einhauchen, den Traditionsklub vor dem Abstieg bewahren: Friedhelm Funkel.

Nachdem die "BILD" darüber berichtete, dass Funkel durchaus Interesse ab dem Job und bereit für Schalke wäre und der "Express" wiederum von einer Absage an die "Königsblauen" berichtete, konfrontierte "ran.de" den 67-Jährigen direkt mit den Berichten und Gerüchten um seine Person.

"Reden über ungelegte Eier"

"Weder das eine noch das andere ist richtig", so Funkel im exklusiven Gespräch mit "ran.de". "Ich habe lediglich gesagt, dass alles offen ist und wir letztlich über ungelegte Eier sprechen. Ich will erstmal abwarten, ob Schalke 04 sich überhaupt bei mir meldet."

Hätte der alte Fahrensmann überhaupt Interesse am Schalke-Job? "Die Situation hat sich für viele Menschen Corona-bedingt verändert, viele können nicht mehr das machen, was sie vielleicht gerne gemacht hätten oder lieben. Ich selbst wollte jetzt nach meiner Trainerkarriere eigentlich mit meiner Frau viel verreisen, wäre ohne die Pandemie jetzt vielleicht gar nicht in Deutschland sondern eher in Kanada oder Neuseeland. Das war immer unser gemeinsamer Traum, mal sechs bis acht Wochen zu solchen Zielen zu reisen."

"Hängt von Schalke 04 ab"

Und weiter: "All das wird aber auch in den kommenden Monaten nicht möglich sein, so dass sich also auch meine Lebensplanung vielleicht noch einmal ändert. Das hängt in diesem Fall aber von Schalke 04 ab, ob und was sie vielleicht möchten. Dafür müssten wir erstmal miteinander reden."

Den Worten Funkels ist also durchaus zu entnehmen, dass er nicht gänzlich abgeneigt wäre die Baum-Nachfolge anzutreten. Der Ball liegt jetzt aber ganz klar bei Schalke 04.

Dominik Hechler

