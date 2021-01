München - Nach seiner Auseinandersetzung mit Nadiem Amiri im Spiel gegen Leverkusen am 15. Januar (1:0) muss Hübner "wegen eines unsportlichen Verhaltens" zwei Spiele zuschauen und eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro zahlen.

Die angeblich getätigte Aussage "Scheiß-Afghane" konnte dem Abwehrspieler dagegen nicht nachgewiesen werden. Gegenüber dem ermittelnden DFB-Kontrollausschuss gab Hübner zu, eine "anderslautende Äußerung getätigt zu haben als diejenige, die in der Öffentlichkeit kolportiert wurde". Amiri selbst konnte keine exakten Angaben zur Wortwahl Hübners machen.

Äußerungen "nicht diskriminierend oder in irgendeiner Weise rassistisch"

"Der Nachweis einer rassistisch motivierten oder diskriminierenden Handlung konnte nicht erbracht werden", gab der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts, Hans E. Lorenz, bekannt. "Dem Sportgericht ist ferner bekannt, dass sich Hübner und Amiri am Tag nach dem Spiel wechselseitig für das jeweilige Fehlverhalten entschuldigt und der gegenseitigen Wertschätzung versichert haben."

In einer Pressemitteilung von Union Berlin räumte Hübner ein: "Für mein Verhalten in der verbalen Auseinandersetzung mit dem Leverkusener Spieler Nadiem Amiri bin ich zu Recht bestraft worden." Es sei für ihn "von grundlegender Bedeutung", dass das Sportgericht und der DFB "davon ausgehen, dass ich selbst zuvor verbal attackiert worden bin und dass meine Äußerungen nicht diskriminierend oder in irgendeiner Weise rassistisch waren".

Die sportgerichtlichen Ermittlungen gegen Hübners Mitspieler Cedric Teuchert wurden dagegen eingestellt.

