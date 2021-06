Frankfurt am Main (SID) - Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) wird am 25. Juni die Spielpläne für die kommende Saison der 1. und 2. Bundesliga vorstellen. Das teilte die DFL am Dienstag via Twitter mit.

Die Bundesliga startet am 13. August in die Spielzeit 2021/22, traditionell dürfte Meister Bayern München das Eröffnungsspiel bestreiten. Die 2. Bundesliga legt bereits am 23. Juli und damit exakt drei Wochen vor der Eliteliga los.