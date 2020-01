München - Die Winter-WM in Katar vom 21. November bis 18. Dezember 2022 wirft ihren Schatten voraus. Schließlich zwingt sie auch nationale Ligen, neue Wege bei der Gestaltung ihres Spielplans zu gehen. So auch bei der DFL, die die Bundesliga verantwortet.

Deren aktuelle Idee wäre ein Novum: Die Bundesliga soll während der WM in Katar weiterlaufen. Das bestätigte Frank Baumann, der Mitglied der zuständigen DFL-Kommission Fußball ist. "Wir werden unsere Spieler ganz sicher nicht zehn Wochen in den Urlaub schicken, sofern sie nicht bei der WM sind. Denkbar ist, dass sie ein oder zwei Wochen Zeit zur Regeneration erhalten", zitiert die "Sport Bild" Baumann: "Möglich ist, dass es parallel zur WM Spielrunden der Bundesligisten gibt. Wie die geartet sein könnten, wird in den nächsten Wochen erarbeitet."

So sei für die Bundesliga geplant, nach kurzer Unterbrechung ab dem WM-Viertelfinale wieder den Spielbetrieb aufzunehmen. Dann wäre ein Großteil der teilnehmenden Spieler bereits aus dem WM-Turnier ausgeschieden. Laut dem aktuellen Plan würden dann allerdings nicht alle neun Partien eines Spieltags ausgetragen. Vereine mit besonders vielen Nationalspielern hätten in der Zeit noch spielfrei und müssten zu einem späteren Zeitpunkt Nachholspiele bestreiten.

So könnte die Bundesliga zwei bis drei Spieltage während der WM ausrichten. Möglich wären dann Anstoßzeiten am Nachmittag, ehe am Abend die WM-Spiele angepfiffen werden.

