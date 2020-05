München - Am kommenden Samstag feiert Trainer-Legende Jupp Heynckes seinen 75. Geburtstag. Zu diesem Anlass wandte sich sein ehemaliger Spieler Bastian Schweinsteiger bereits vorab in einem emotionalen Brief im Mitgliedermagazin des FC Bayern München an seinen Ex-Coach.

Schweinsteiger bezeichnet die gemeinsamen als absolut unvergleichlich: "Für mich waren die Jahre mit Dir die vielleicht schönsten meiner Karriere."

Heynckes, der Menschenfänger, dessen Fähigkeiten weit über den Spielfeldrand hinaus gingen, hob der 35-Jährige besonders hervor:

"Du hast alle Spieler und das komplette Team mit ins Boot genommen, auch die Busfahrer, Zeugwarte und Angestellten. Ich kenne niemanden, der jemals schlecht über Dich gesprochen hat", schrieb der Weltmeister von 2014.

"Jeden Morgen bist Du durchs Leistungszentrum gegangen, hast jedem die Hand geschüttelt und 'Guten Morgen' gesagt. Gespräche mit Dir waren geprägt von Offenheit. Du hast auch immer mit den Spielern gesprochen, die auf der Bank saßen - und die haben das verstanden."

Schweinsteiger verneigt sich vor seinem Triple-Coach

Neben all der sportlichen Kompetenz imponierte Schweinsteiger seit jeher der Dialog mit Heynckes:

"Du warst ja selbst mal ein großartiger Fußballspieler und hast eine riesige Erfahrung als Trainer, das hat Dir ein außergewöhnliches Gespür dafür gegeben, was bei Deinen Pappenheimern im Kopf vorging. Und Du wusstest immer ganz genau, was zu tun ist. Die Gespräche mit Dir, über Taktik, den nächsten Gegner oder einfach über das Leben, habe ich sehr geschätzt."

So führte der ehemalige Übungsleiter sein Team auf seine ganz eigene Art zum größtmöglichen Erfolg: "In dieser Saison haben wir alle nach vorne gespielt und alle nach hinten verteidigt. Spielern wie Franck Ribery und Arjen Robben hast Du klargemacht, dass es einen Extra-Applaus von den Zuschauern gibt, wenn sie mit nach hinten laufen und den Ball abgrätschen."

Heynckes trainierte den deutschen Rekordmeister insgesamt vier Mal. Von 1987 bis 1991, fünf Spiele im Jahr 2009, von 2011 bis 2013 und ein letztes Mal noch in der Saison 2017/18.

Seinen größten Erfolg mit den Münchnern feierte "Don Jupp" 2013 mit dem Gewinn des Triples aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League.

