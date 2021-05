München - Der abschließende Spieltag der Bundesliga-Saison 2020/21 verspricht vor allem im Tabellenkeller einiges an Spannung. Das drücken auch die Quoten der Wettanbieter "tipico", "bwin" und "betano" aus.

Die besten Karten im Abstiegskampf hat demnach Arminia Bielefeld, die auf Platz 15 stehen und gegen den VfB Stuttgart (ab 15:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) alles in der eigenen Hand haben. Dies spiegelt sich auch in den Quoten wider. "tipico" gibt für den Abstieg der Ostwestfalen eine Quote von 2,65 aus, die von "bwin" ist mit 2,8 noch ein wenig höher.

Buchmacher: Köln trotz Platz 17 nicht im Nachteil

Wahrscheinlicher ist unter den Buchmachern schon ein Abstieg des SV Werder Bremen, die es im abschließenden Spiel mit Borussia Mönchengladbach (ab 15:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) zu tun bekommen. Sowohl "tipico" als auch "bwin" haben dafür eine Quote von 1,8 angesetzt.

Selbige Quoten gelten für den 1. FC Köln, obwohl die Rheinländer einen Punkt hinter dem SVW stehen und eine wesentlich schlechtere Tordifferenz haben. Im Aufeinandertreffen mit dem FC Schalke 04 (ab 15:30 im Liveticker auf ran.de) muss der FC eigentlich dreifach punkten, um sich noch an den Grün-Weißen vorbeizuschieben.

Der Wettanbieter "betano" hat die Quoten ein wenig anders angesetzt und bietet an, auf das Team zu setzen, das nicht unter den letzten drei Mannschaften landet, sondern nach 34 Spieltagen auf Platz 15 steht. Auch hier sehen die Buchmacher die größten Chancen bei der Arminia (Quote: 1,8), gefolgt vom 1. FC Köln (Quote: 2,75) und dem SVW (Quote: 4,25).

