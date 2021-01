Borussia Dortmund – Augsburg heute live

Der BVB empfängt am 19. Spieltag der Bundesliga den FC Augsburg. Anpfiff ist am Samstag, 30. Januar, um 15:30 Uhr. Schon vor der Partie ist Alarmstufe Rot in Dortmund. Nach der 2:4-Niederlage zuletzt gegen Borussia Mönchengladbach ist der BVB in der Tabelle auf Rang sieben zurückgefallen. Das Verpassen der Champions League könnte fatale Folgen haben.