Borussia Dortmund – Augsburg heute live

Der BVB empfängt am 19. Spieltag der Bundesliga den FC Augsburg. Anpfiff ist am Samstag, 30. Januar, um 15:30 Uhr. Schon vor der Partie ist Alarmstufe Rot in Dortmund. Nach der 2:4-Niederlage zuletzt gegen Borussia Mönchengladbach ist der BVB in der Tabelle auf Rang sieben zurückgefallen. Das Verpassen der Champions League könnte fatale Folgen haben.

UPDATE, 30.01.2021, 14:40 Uhr - Die Aufstellungen Borussia Dortmund vs. FC Augsurg

Aufstellung Dortmund: Hitz - Morey , Hummels , Akanji , Guerreiro - Brandt , Delaney , Sancho , Reus , Reyna - Haaland

Aufstellung Augsburg: Gikiewicz - Oxford , Gouweleeuw , Uduokhai - Caligiuri , Strobl , Gruezo , Iago , Hahn , M. Richter - Niederlechner