München/Dortmund - Trainingsauftakt bei Borussia Dortmund - und erstmals stößt Winterneuzugang Erling Haaland (19, kam für 20 Millionen Euro von RB Salzburg) zu seinen neuen Teamkameraden. Als einer der ersten Spieler erschien der Norweger am Trainingsgelände in Brackel, wurde um 8:21 Uhr von Dortmunds Integrationsbeauftragtem Joel Kunz vorgefahren. Mit dabei: Haalands Vater Alf-Inge. Direkt nach seiner Ankunft gab der 19-Jährige Interviews für die vereinseigenen Medien.

Freitag Laktattest, Samstag Start ins Trainingslager nach Marbella

Für das Stürmer-Juwel und seine Kollegen stand am Freitag die obligatorische Leistungsdiagnostik samt Laktattest an. Am Samstagmorgen geht es dann ins Trainingslager ins spanischen Marbella. Dort bekommen Haaland und seine Teamkollegen acht Tage lang den Feinschliff für die am 18. Januar in Augsburg beginnende Rückrunde verpasst.

Bei den Dortmundern wurde Haaland herzlich aufgenommen und natürlich gleich in Schwarz-Gelb eingekleidet, was ein Video, welches der BVB auf Twitter postete, zeigt.

