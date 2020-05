Infos zum Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Borussia Dortmund 09: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Brandt, Delaney, Guerreiro - Sancho, Haaland, T. Hazard Trainer: Lucien Favre

FC Schalke 04: Schubert - Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka - McKennie, Serdar - Caligiuri, Harit - Burgstaller, Raman Trainer: David Wagner

Stadion: Signal Iduna Park, Dortmund

Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Assistenten: Christian Dietz , Eduard Beitinger

4. Offizieller: Benjamin Cortus

VAR: Günter Perl (VA), Marco Achmüller (VA-A)

Anstoß: Samstag, 16.05.2020 15:30 Uhr

Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04 am Samstag live im TV, im Livestream und Live Ticker

Anpfiff der Partie zwischen dem BVB und S04 ist am Samstag, 16. Mai 2020, um 15:30 Uhr. Wir haben für Euch zusammengefasst, wo und wie ihr das Duell live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04 - Live im ran.de Live Ticker

Wenn in Dortmund am Samstag der Ball zum Spitzenspiel rollt, sind wir mit unserem Live-Ticker mit dabei. Vor und nach dem Spiel zwischen dem BVB und Königsblau versorgen wir Dich mit allen wichtigen Infos - von Aufstellungen, über die Tore und alle strittigen Szenen des Spiels.

Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04 - Live im TV bei Sky

Das Spiel der Schwarzgelben und der Schalker wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Ab 14 Uhr beginnen auf Sky die aktuellen Vorberichte. Michael Leopold begrüßt diesmal Fußball Experte Didi Hamann live im Studio. Ab 15.30 Uhr ist das Spiel dann auf Sky Bundesliga 2 & HD live zu sehen - Euer Kommentator diesmal ist Jonas Friedrich, der live aus dem Dortmunder Signal Iduna Park berichtet

BVB 09 gegen S04 im Free-TV

Ab 23:00 Uhr zeigt das ZDF im Sportstudio die Höhepunkte aller Samstagsspiele inklusive des Abendspiels. Der Sport-Nachrichtensender Sky Sport News HD zeigt aber die Live Konferenz des 26. Spieltages am Samstag ab 15.30 Uhr live im Free-TV. Also auch das Derby für Euch Live und Free in der Buli Konferenz zu sehen

Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04 - Die Partie live im Radio

Fußball-Fans können darüber hinaus alle Bundesligaspiele auf dem Bundesliga-Radio von Amazon live mitverfolgen. Dafür wird entweder ein Abo von Amazon Prime oder von Amazon Music Unlimited benötigt.

Alle Partien des 26. Spieltags der Bundesliga

Sa. - 16.Mai 15:30 Uhr, RB Leipzig - SC Freiburg, Sky Sport News HD Konferenz (Free-TV & Live-Stream)

Sa.16. Mai, 15:30 Uhr, TSG Hoffenheim - Hertha BSC, Sky Sport News HD Konferenz (Free-TV & Live-Stream)

Sa. 16. Mai, 15:30 Uhr, Borussia Dortmund - FC Schalke 04, Sky Sport News HD Konferenz (Free-TV & Live-Stream)

Sa. 16. Mai, 15:30 Uhr, Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn, Sky Sport News HD Konferenz (Free-TV & Live-Stream)

Sa. 16. Mai, 15:30 Uhr, FC Augsburg - VfL Wolfsburg, Sky Sport News HD Konferenz (Free-TV & Live-Stream)

Sa. 16. Mai2020, 18:30 Uhr, Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach, Sky Sport HD und Sky Go (Pay-TV)

So. 17.05.2020, 15:30 Uhr, 1. FC Köln – Mainz 05, Sky Sport HD und Sky Go (Pay-TV)

So.17.05.2020, 18:00 Uhr, Union Berlin – FC Bayern München, Sky Sport 1 HD und Sky Go (Pay-TV)

Mo. 18.05.2020, 20:30 Uhr, Werder Bremen – Bayer Leverkusen

