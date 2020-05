Köln - Kapitän Marco Reus von Vizemeister Borussia Dortmund droht nach Informationen der Bild-Zeitung das Saison-Aus.

Der Fußball-Nationalspieler soll nach seiner Adduktorenverletzung weiterhin mit Problemen kämpfen, "kann offenkundig mit dem rechten Fuß nicht ohne Beschwerden schießen", heißt es in dem Bericht. Der 30-Jährige trainiere auf unbestimmte Zeit weiter individuell.

Reus mit Adduktoren-Verletzung seit Februar

Ein Einsatz im Spitzenspiel gegen Rekordmeister Bayern München am Dienstag komme definitiv nicht infrage.

Reus hatte sich Anfang Februar beim Pokal-Aus bei Werder Bremen an den Adduktoren verletzt. Anfang Mai hatte er noch ein Comeback in diesem Monat angepeilt und in der Nitro-Sendung 100% Bundesliga gesagt: "Ich liege gut im Rehaplan, ich bin im Soll."

