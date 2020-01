München/Mönchengladbach - Marco Rose ist der Weg von Mönchengladbach nach Leipzig bestens bekannt. Der Gladbacher Trainer stammt aus der Stadt in Sachsen, seine Freundin und Tochter leben noch dort. Private Reisen gibt es also häufig.

Am Samstag hat Rose in Leipzig aber eine geschäftliche Verabredung. Im Top-Spiel trifft er auf RB Leipzig (18.30 Uhr im Liveticker auf ran.de). Es ist eine Partie, die für beide Mannschaften große Bedeutung hat. Für Leipzig geht es um die Verteidigung der Tabellenführung. Für Gladbach - mit zwei Punkten Rückstand Dritter - geht es auch darum, die Geister der Vorsaison zu bekämpfen.

Unter dem damaligen Trainer Dieter Hecking hatten die Gladbacher nur zwei Punkte weniger in der Hinrunde gesammelt als in dieser Spielzeit. Danach kam der Absturz. Sogar die Champions League verspielte die Borussia noch.

Rose gibt Touristen-Tipps

In Gladbach will dieses Szenario niemand noch einmal durchleben. Doch die ersten beiden Auftritte nach der Winterpause halfen nicht gerade bei der Geisteraustreibung. Auf Schalke verlor die Borussia 0:2, gegen Mainz gab es zwar einen 3:1-Sieg, der kam allerdings sehr holprig zustande.

Vor der Rückkehr in seine Heimat gab sich Rose aber entspannt, verteilte sogar noch Touristen-Tipps. "Der Zoo ist toll, da gibt es gerade Elefanten- und Löwen-Babys. In der Innenstadt gibt es nette Cafes, in denen die jungen Leute sicher was zum Flirten finden", sagte er.

Einen Friseur empfahl er nicht.

Das wäre auch die Provokation eines unruhigen Gegners gewesen. Bei RB Leipzig gab es rund um die Niederlage in Frankfurt eine Affäre ums Haareschneiden. Knapp die Hälfte der Mannschaft hatte sich einen Friseur aus England einfliegen lassen. Danach schaltete sich Ex-Trainer und Red-Bull-Fußballchef Ralf Rangnick ein, um Einzelgespräche mit einigen Spielern zu führen.

Auch der aktuelle Trainer Julian Nagelsmann kritisierte öffentlich, allerdings aufgrund der schwachen Trainingsleistung und der mangelnden Siegermentalität. In der Hinrunde gab es eine vergleichbare Situation, das nächste Spiel gewann Nagelsmanns Elf dann 8:0.

Roses Salzburg als Vorbild

Die Gladbacher sind also gewarnt. Ihre Auswärtsbilanz mit lediglich vier Siegen in dieser Saison dürfte aber ohnehin nicht dafür sorgen, dass sie Leipzig unterschätzen. Mut macht Roses letzte Dienstreise in seine Heimatstadt. Damals war der 43-Jährige noch Trainer von Red Bull Salzburg und schlug in der Europa League die verbrüderte (und favorisierte) Konzernmannschaft aus Leipzig.

Parallelen zwischen Roses Salzburg und den Gladbachern hat auch RB-Coach Nagelsmann ausgemacht. "Sie haben eine sehr wuchtige Offensive, klare Muster im Umschalten, erobern mit viel Personal den Ball zurück. Das sieht sehr ähnlich zu dem aus, was Salzburg letzte Saison gemacht hat", sagte der 32-Jährige.

Gladbach-Fans kündigen Protest an

In der Abwehr muss Rose auf die Verletzten Tony Jantschke und Rami Bensebaini verzichten. Letzterer wird auf der linken Abwehrseite schmerzlich vermisst. Dafür gibt es im Mittelfeld ein Überangebot: "Auch diesmal wird es unpopuläre Entscheidungen geben", kündigte Rose an.

Eine gefüllte Ersatzbank könnte sich für Rose als nützlich erweisen. Frankfurt zeigte beim 2:0-Sieg am vergangenen Wochenende, dass dem Tabellenführer mit viel Einsatz und Intensität beizukommen ist.

Ein Rezept, an das sich auch Gladbach halten könnte. "Wir brauchen in Leipzig maximale Überzeugung und müssen einen extrem hohen Aufwand betreiben", forderte der Coach.

Ein Teil der Gladbacher Fans kündigte auch schon vollen Einsatz an. In den ersten 19 Minuten wollen sie RB Leipzig massiv auspfeifen, weil es eben RB Leipzig ist. Und wer weiß, vielleicht stimmen sie auch den Gassenhauer "Ihr habt die Haare schön" an.

