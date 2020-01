Mainz - Trainer Achim Beierlorzer von FSV Mainz 05 erwartet im Punktspiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr im Liveticker auf ran.de) ein Duell auf Augenhöhe, das die Mannschaft gewinnt, "die ihre Momente nutzt". Deshalb ist der 52-Jährige auch gewarnt, "weil die Freiburger auszeichnet, dass sie durch gewisse Momente ein Spiel auf ihre Seite ziehen".

So wie am ersten Spieltag, als die Breisgauer in einer ausgeglichenen Partie erst durch sehr späte Tore in den Schlussminuten den Sieg (3:0) herausschossen. Zuversicht schöpft Beierlorzer aus dem Abschlusstest der "guten Kurz-Vorbereitung" gegen Borussia Dortmund, den die Rheinhessen 2:0 gewannen.

