München - Obwohl er in der kommenden Saison nicht Teil des Trainerstabs von Marco Rose sein wird, verlängert Edin Terzic seinen Vertrag bis 2025. Das hat einen besonderen Grund: Er wird neuer Technischer Direktor beim BVB.

Wie die Borussen am Dienstag bekanntgaben, verlässt der 38-Jährige auf eigenen Wunsch das Trainer-Team. Stattdessen wird er zukünftig als Technischer Direktor bei Borussia Dortmund fungieren.

So soll er künftig in die Kaderplanung fest mit eingebunden werden und als Schnittstelle zum Nachwuchsleistungszentrum dienen. "All diese Themen bündeln und sie wertvoll für meinen Verein machen zu können, war am Ende der Antrieb, um die Aufgabe zu übernehmen. Jetzt kann ich es kaum erwarten zu beginnen", erklärte er in einer Mitteilung.

