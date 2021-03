München – Der FC Bayern droht der Ausfall von Torjäger Robert Lewandowski im Topspiel gegen RB Leipzig am Samstag (18:30 Uhr im Liveticker). Der Stürmer musste im WM-Qualifikationsspiel der polnischen Nationalmannschaft gegen Andorra (3:0) verletzt ausgewechselt werden.

Laut polnischem Verband zog er sich eine "Schädigung des Seitenbandes im rechten Knie" zu, das habe eine eingehende Untersuchung ergeben. Im Spitzenspiel der Gruppe I in England am Mittwoch (20:45 Uhr im Liveticker auf ran.de) wird Lewandowski definitiv fehlen. Das Risiko sei zu groß, hieß es.

Ob der Stürmer seinem Verein in Leipzig zur Verfügung steht, ist unwahrscheinlich. Die Behandlung der Verletzung dauert nach Verbandsangaben "fünf bis zehn Tage". Lewandowski ist bereits von Warschau nach München abgereist.

Wie Lewandowski sich verletzte

Gegen Andorra war Lewandowski in der 63. Minute vom Feld gehumpelt, zuvor hatte der Stürmer mit zwei Toren den Sieg eingeleitet. Seine Verletzung hatte sich Lewandowski bei einer Szene im Strafraum zugezogen, als Andorras Abwehrspieler Albert Alavedra Jimenez ihm aufs Bein gefallen war. Nach seiner Auswechslung kühlte der 32-Jährige sein rechtes Knie auf der Ersatzbank.

Polens Nationaltrainer Paulo Sousa hatte nach dem Spiel die Hoffnung geäußert, dass es "nichts Ernstes" sei. "Er hat ein wenig Schmerzen im Knie gehabt", hatte Sousa gesagt.

Erste Prognose offenbar falsch

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte in seiner Funktion als Fernsehexperte zunächst leichte Entwarnung gegeben. "Die ersten Prognosen sind nicht ganz so schlimm", sagte der langjährige Bayern-Funktionär, nachdem er sich telefonisch erkundigt hatte. "Mir ist gerade das Herz stehen geblieben", hatte Hoeneß zuvor gesagt.

Diese Prognose scheint sich nun nicht zu bestätigen. Dem FC Bayern droht der Ausfall seines Top-Stürmers. Lewandowski hat in der laufenden Saison bereits 35 Mal in 26 Spielen getroffen. Im Spitzenspiel in Leipzig könnte der Kampf um die Meisterschaft die entscheidende Wendung nehmen. Bayern führt die Tabelle mit 61 Punkten an, Leipzig liegt vier Zähler dahinter.

