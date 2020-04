Frankfurt/Main - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat nach dem Ende der Quarantäne in Kleingruppen wieder das Training aufgenommen. Am Freitag arbeiteten die Hessen im Stadion und auf dem Trainingsplatz auch wieder am Ball, wenngleich "mit viel Sicherheitsabstand", wie der Klub via Twitter versicherte.

"Wir müssen uns an die Vorgaben halten, weshalb wir nur in ganz kleinen Gruppen mit maximal drei Spielern trainieren", erklärte Trainer Adi Hütter: "Wir sollten das aber positiv sehen. Ich freue mich, dass wir die Zeit und die Möglichkeit haben, ganz individuell mit den Jungs zu reden und zu trainieren."

Bei der Eintracht waren seit Ausbruch der Pandemie zwei namentlich nicht genannte Profis sowie zwei Staff-Mitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Spielbetrieb in der Bundesliga ist bis zum 30. April ausgesetzt.

