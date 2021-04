München - Bei Bundesligist Eintracht Frankfurt dürfte die Ära von Sportvorstand Fredi Bobic, der seit 2016 im Amt ist, wohl im Sommer 2021 zu Ende gehen.

Wie die "Bild" berichtet, deutet sich ein zeitnaher Abschied des abwanderungswilligen Ex-Nationalspielers bei den Hessen an. Demnach soll eine Einigung über eine vorzeitige Vertragsauflösung für den Sommer 2021 bevorstehen. Spätestens nach dem anstehenden Bundesliga-Spiel der Frankfurter gegen Wolfsburg (Sa., ab 15:30 Uhr im Liveticker) soll die Zukunft von Bobic geklärt sein und eine Entscheidung bekanntgegeben werden. Laut "Kicker" soll und will der 49-jährige Bobic, der eigentlich noch bis 2023 bei der Eintracht unter Vertrag steht, die Saison beim Champions-League-Anwärter zu Ende bringen, ehe ein möglicher Nachfolger übernimmt. Dafür gilt wohl Hendrick Almstadt derzeit als Favorit. Der 48-Jährige ist derzeit Assistent der Geschäftsführung beim AC Mailand und war davor bereits bei Aston Villa und Arsenal in ähnlicher Funktion tätig.

Kehrt Bobic zur Hertha zurück?

Für Bobic könnte es ab dem Sommer möglicherweise bei seinem Ex-Klub Hertha BSC weitergehen. Die Berliner sollen starkes Interesse am früheren Bundesliga-Stürmer haben, diesen als Nachfolger des zuletzt gefeuerten Michael Preetz zu installieren. Laut "Bild" dürfte Frankfurt nun eine saubere Trennung von Bobic favorisieren und deshalb auch von der einstigen Ablöseforderung in Höhe von fünf Millionen Euro abgewichen sein. Angesichts dieser Forderung gab es nämlich bislang wohl keine finanzielle Einigung zwischen den beiden Bundesligisten Eintracht Frankfurt und Hertha BSC in der Causa Bobic.

Ex-Nationalspieler Bobic spielte zwischen 2003 und 2005 selbst für den Hauptstadt-Klub Hertha BSC und erzielte bei 61 Einsätzen für die Berliner neun Treffer. Es war die letzte Station des einstigen Angreifers in der Bundesliga. Danach ließ Bobic seine Karriere in Kroatien bei HNK Rijeka ausklingen.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.