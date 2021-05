München - Leon Goretzka ist für den Rest der Bundesligasaison zum Zuschauen verdammt. Der Münchner zog sich beim 6:0-Kantersieg des FCB am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu und wird für die verbleibenden Spiele gegen den SC Freiburg und den FC Augsburg ausfallen.

Das bestätigte der FC Bayern am Montag, ohne jedoch eine genaue Ausfallzeit zu nennen. Mit der Verletzung könnte für den 26-Jährigen in Hinblick auf die anstehende EM (11. Juni bis 11. Juli) ein Wettrennen mit der Zeit anstehen.

Für Goretzka sogar der EM-Auftakt in Gefahr?

Das DFB-Team wird sein Trainingslager im österreichischen Seefeld schon am 25. Mai beziehen. Die beiden Testspiele vor dem Beginn der Endrunde finden am 2. Juni (gegen Dänemark) und am 7. Juni (gegen Lettland) statt, das erste Turnierspiel gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich steigt am 15. Juni.

Schon am Sonntag hatte der "kicker" von einer komplizierteren Verletzung berichtet, die den EM-Auftakt für Goretzka, der in Joachim Löws Planungen eine feste Rolle spielt, gefährden könnte.

