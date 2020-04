München - Belgien ging Anfang April in die Offensive. Machte den Anfang, als man ankündigte, die Saison abzubrechen.

Schluss. Aus. Ende.

Inmitten der Coronavirus-Pandemie eine nachvollziehbare, wenn auch sehr frühe Entscheidung. Die allerdings noch nicht offiziell ist, denn das finale Aus ist immer noch nicht abgesegnet.

Niederlande macht Schluss

Dafür zog jetzt Nachbar Niederlande nach, machte in dieser Woche einen Haken hinter die Saison.

Die europäischen Top-Ligen, darunter die Bundesliga, arbeiten derweil an der Möglichkeit, die Saison trotz des Virus über die Bühne zu bringen.

Um einen Meister zu küren, Europapokal-Teilnehmer zu finden, Absteiger und Aufsteiger. Und um zu überleben, der wirtschaftliche Zwang ist in den meisten Fällen der entscheidende Antreiber, ob nun in Deutschland, Italien, Spanien, England oder Frankreich.

Doch die Situation um das Virus ist unklar, die Entwicklung dynamisch und eine Fortsetzung der Saison durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) zwar inklusive diverser Maßnahmenkataloge in intensiver Vorbereitung, aber keineswegs in Stein gemeißelt.

Was nun bei einem endgültigen Abbruch passiert, ist indes ungeklärt. In den Niederlanden wollen sich die Beteiligten am Freitag zusammensetzen, um über die Auswirkungen der Entscheidung zu beraten.

Wer ist Meister? Gibt es überhaupt einen? Gibt es Absteiger? Aufsteiger? Und was ist mit der Qualifikation für den Europapokal?

Hier verspricht die Europäische Fußball-Union Hilfe.

Die UEFA hatte die Entscheidung Belgiens Anfang April harsch kritisiert, ruderte nun aber etwas zurück, empfahl im Rahmen einer Videokonferenz den 55 Nationalverbänden, ihre Ligen nach Möglichkeit zu Ende zu spielen. Den Verantwortlichen ist aber klar, dass "mit einigen Sonderfällen gerechnet werden muss".

Richtlinien für Europa

"Vor diesem Hintergrund erarbeitet die UEFA derzeit Richtlinien für die Teilnahme an ihren Klubwettbewerben, um ihre Mitgliedsverbände im Falle abgesagter Meisterschaften oder Pokalwettbewerbe zu unterstützen", hieß es vonseiten der UEFA.

Ein Szenario laut der britischen Zeitung "The Sun": Sollte die Saison abgebrochen werden, könnte für die Qualifikation zur Champions und Europa League der Fünfjahreskoeffizient herangezogen werden.

Das Problem: Das Vorgehen würde nicht nur in der Bundesliga die aktuelle Tabelle auf den Kopf stellen.

Denn: Im Moment wären Tabellenführer Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach in der Champions League, Bayer Leverkusen und Schalke 04 in der Europa League.

Wird der Koeffizient genutzt, wären neben Bayern und dem BVB Leverkusen und Schalke in der Königsklasse, Leipzig und Wolfsburg in der Europa League.

Hieße: Borussia Mönchengladbach wäre trotz Platz vier gar nicht im Europapokal vertreten, da der Klub beim Koeffizienten Bundesliga-intern nur auf Platz acht (noch hinter Eintracht Frankfurt) liegt.

Ärger vorprogrammiert

Auch in anderen europäischen Top-Ligen wäre Ärger vorprogrammiert. In England würden Tottenham Hotspur und der FC Arsenal, im Moment Achter und Neunter, als Champions-League-Teilnehmer massiv profitieren, für den Vierten FC Chelsea bliebe nur die Europa League.

In Spanien wäre zum Beispiel Atletico Madrid, im Moment Sechster, Nutznießer und für die Champions League qualifiziert.

Die gute Nachricht: Wie die "Sun" weiter berichtet, ist UEFA-Präsident Aleksander Ceferin kein großer Fan der Variante, er betont die "Integrität der Wettbewerbe" und möchte, dass die Leistungen der Saison maßgeblich sind.

Eine Entscheidung könnte bereits am Donnerstag fallen, wenn sich das Exekutiv-Komitee trifft.

