Fußball international

Top 15: Die höchsten Zuschauerschnitte der Saison

Das Coronavirus sorgt in der Bundesliga für Geisterspiele, in der Serie A sogar für eine Aussetzung der Meisterschaft bis Anfang April. ran.de zeigt die 15 höchsten Zuschauerschnitte der aktuellen Saison in Europa - und wessen Fanlager etwaige Geisterspiele und Absagen demnach besonders hart treffen.