Augsburg/München - Es gibt sicher leichtere Aufgaben für einen Bundesligisten. Am 17. Spieltag trifft der FC Augsburg auf den Rekordmeister FC Bayern München. Anpfiff der Partie ist um 20:30 Uhr. Ein Überblick, wo das Spiel live im TV und Livestream gesehen werden kann.

Vor der Mammutaufgabe spricht Augsburg-Trainer Heiko Herrlich Klartext: "Wir müssen Eier zeigen." Die Niederlagen gegen Aufsteiger VfB Stuttgart (1:4) und vor allem am Samstag bei Werder Bremen (0:2) hatten beim FCA schwere Stimmungsschwankungen ausgelöst. Torhüter Rafal Gikiewicz kritisierte die "lachenden Gesichter" einiger Kollegen nach dem 0:2 im Fernsehen scharf, "das kann ich nicht akzeptieren", sagte der Routinier bei Sky.

FC Bayern: Alaba-Abschied rückt immer näher

Doch auch beim FC Bayern läuft nicht alles rund. Zuletzt gab es zwar ein hart erkämpftes 2:1 gegen Freiburg, doch die Defensive macht nach wie vor Probleme. Da hilft es Trainer Hansi Flick sicher auch nicht, dass der Abgang von Abwehrchef David Alaba (soll sich mit Real Madrid fast einig sein) so gut wie sicher ist. "Die Voraussetzungen sind eher so, dass er den Verein verlässt, damit muss man rechnen. Wenn ein Spieler mit der Qualität den Verein verlässt, ist es klar, dass man einen anderen Spieler holen muss, holen wird", so Flick zu der Personalie.

Änderungen, betonte Flick, "sind ja oftmals für etwas Neues da und um die Entwicklung der Mannschaft voranzutreiben". Konkret könnte er das etwa mit Leipzigs Dayot Upamecano (Vertrag bis 2023) tun, der schon länger im Bayern-Fokus steht.

FC Augsburg gegen FC Bayern München live im TV

Das Bundesliga-Spiel zwischen Augsburg und Bayern wird ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein. Die Übertragung des Einzelspiels beginnt um 20:20 Uhr auf Sky Bundesliga 2 / Sky Bundesliga HD 2. Zudem werden Teile der Partie auch bei der Konferenzübertragung auf Sky Bundesliga 1 / Sky Bundesliga HD 1 zu sehen sein.

Bundesliga: Augsburg gegen Bayern im Livestream

Im Online-Livestream gibt es das Duell zwischen Augsburg und Bayern exklusiv in der kostenpflichtigen Sky Go App. Dafür ist eine Abo-Mitgliedschaft nötig. Alternativ kann via Sky Ticket das Einzelspiel gekauft werden.

Liveticker FC Augsburg gegen FC Bayern

Mit unserem Liveticker von ran.de sind wir natürlich von Beginn an beim Duell dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.