München - Der FC Bayern setzt auch in der Rückrunde auf Hansi Flick als Cheftrainer. Die Münchner hatten die Hinrunde nach der Trennung von Niko Kovac als Tabellendritter in der Bundesliga beendet, waren erstmals mit sechs Siegen aus sechs Spielen ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Unter der Regie von Flick gewann der FC Bayern 8 seiner 10 Spiele, hatte dabei aber auch bei den Niederlagen gegen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach spielerisch überzeugt.

"Der FC Bayern ist mit der Arbeit von Hansi Flick sehr zufrieden. Unter ihm als Cheftrainer ist die sportliche Entwicklung hervorragend, sowohl was die Qualität unseres Spiels als auch die erzielten Ergebnisse betrifft" wird Bayern-Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge in einer Pressemitteilung zitiert.

"Überzeugt, dass wir 2020 da weitermachen, wo wir 2019 aufgehört haben"

Und weiter: "In der Champions-League-Gruppenphase haben wir mit sechs Siegen in sechs Spielen einen neuen Rekord in der 28-jährigen Geschichte der Champions League aufgestellt und in der Bundesliga haben wir wieder den Anschluss an die Tabellenspitze hergestellt. Ich bin überzeugt, dass der FC Bayern auch im kommenden Jahr da weitermachen wird, wo er in den letzten Spielen aufgehört hat, nämlich attraktiven und erfolgreichen Fußball zu spielen. Dazu wünsche ich Hansi Flick im Namen des gesamten FC Bayern viel Erfolg."

Auch der Cheftrainer selbst zeigte sich hocherfreut über das ihm entgegengebrachte Vertrauen. "Ich freue mich, dass mir der FC Bayern weiterhin das Vertrauen als Cheftrainer schenkt. Mir macht die Arbeit mit der Mannschaft und dem Trainerteam sehr viel Spaß. Wir haben in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde geschaffen. Jetzt laden wir die Akkus wieder auf und im Trainingslager bereiten wir uns danach intensiv auf die zweite Saisonhälfte vor. Und dann werden wir versuchen, so viele Siege und Titel wie möglich nach München zu holen", so Flick.

