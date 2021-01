München - Der viele Schnee, der derzeit im Süden Deutschlands liegt, begeistert auch die Stars des FC Bayern.

Und so stürzen sich Eric Maxim Choupo-Moting, David Alaba, Serge Gnabry und Joshua Kimmich wagemutig mit ihren Schlitten einen Hügel in München hinunter. Angreifer Choupo-Moting versieht den Post in den sozialen Medien mit der Ortsmarke der Zugspitze, Deutschlands höchstem Berg.

Angesichts der Größe des Hügels natürlich eine völlig gerechtfertigte Markierung, aber sehen Sie selbst:

Allerdings verstoßen die Bayern mit ihrem Rodel-Spaß gegen die bestehenden Corona-Auflagen. Seit dem 11. Januar sind nur noch Treffen von Angehörigen eines Hausstands mit exakt einer Person eines anderen Haushalts erlaubt. Das gilt für alle Treffen, in der Öffentlichkeit wie im Privaten. Nur Kinder bis drei Jahre sind von der Regel ausgenommen.

