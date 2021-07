München - Jetzt beginnt beim FC Bayern München also eine neue Zeitrechnung. Der "Titan" legt los. Ganz offiziell. Denn seit dem 1. Juli ist Oliver Kahn neuer Vorstandsvorsitzender des deutschen Rekordmeisters und somit der direkte Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge. Zwar sechs Monate früher als geplant, für Kahn aber kein Problem. "Nach eineinhalb Jahren der Einarbeitungszeit unter Rummenigge verfüge ich über das nötige Rüstzeug, auch jetzt schon Vorstandsvorsitzender des FC Bayern zu sein", so Kahn mit dem Brustton der Überzeugung.

"Oliver Kahn hat als Torwart Geschichte geschrieben und das wird er auch jetzt als Bayern-Boss tun", gibt FCB-Präsident Herbert Hainer schon mal die Richtung für den "Titan" vor, der nach dem Weggang der jahrzehntelangen Macher an der Säbener Straße, Uli Hoeneß und Rummenigge, in mächtig große Fußstapfen tritt. "Ich muss ja nicht in diesen Fußstapfen weiterlaufen, sondern kann eigene kreieren und diese dann wiederum hinterlassen", gibt sich Kahn selbstbewusst.

Vielfältige Aufgaben für Kahn

Die Aufgaben, die auf den 52-Jährigen warten, sind vielfältig. Zumal der FC Bayern, wie Hainer verrät, in den vergangenen eineinhalb Jahren aufgrund der Pandemie rund 150 Millionen Euro Umsatzverlust gemacht habe. "Das resultiert vor allem daraus, dass wir eine komplette Saison lang vor leeren Rängen gespielt haben und dementsprechend auch der Merchandise-Verkauf nicht auf dem gewohnten Niveau gelaufen ist", erklärt Hainer.

Deswegen sieht es Kahn als seine erste große Aufgabe an, "die Zuschauer so schnell wie nur möglich zurück in die Allianz Arena zu holen". Denn: "Man sieht es ja jetzt bei der Europameisterschaft, wie sehr der Fußball von der Begeisterung der Fans auf den Rängen lebt." Der Verein befinde sich diesbezüglich aktuell in engen Gesprächen mit der Deutschen Fußball-Liga (DFL), der bayerischen sowie Bundesregierung und den zuständigen Gesundheitsbehörden.

Hainer hofft auf viele Fans zum Saisonstart

"Für unsere Freundschaftsspiele in der Vorbereitung auf die neue Saison planen wir in der Arena mit 1500 Fans, aber wenn man sich die aktuellen Inzidenzen sowie die Impffortschritte in Deutschland anschaut, so kann man frohen Mutes sein, dass wir mit dem Beginn der neuen Bundesliga-Saison vor deutlich mehr Zuschauern spielen dürfen als 'nur' 1500", meint Hainer, der nachschiebt, dass in diesem Zusammenhang allerdings noch keine endgültige Entscheidung gefallen sei.

Trotz all dieser Missstände, will Kahn den Bayern-Fans in Zukunft auch weiterhin "Weltklasse-Fußball" und damit auch ein "Weltklasse-Fanerlebnis" in München bieten. Der "Titan" ist der Überzeugung, dass der aktuelle Bayern-Kader auch höchsten Ansprüchen genügt und somit den zehnten deutschen Meistertitel in Folge anpeilen kann und muss - genauso übrigens, wie den möglichen Gewinn der Champions League. "Der FC Bayern ist gefräßig, hier muss der Erfolg immer sehr schnell kommen."

Klare Erwartungen an Nagelsmann

Deswegen hat Kahn seinem neuen Cheftrainer Julian Nagelsmann direkt mal ein paar Erwartungen ins Pflichtenheft geschrieben. "Nagelsmann kann und muss Spieler weiterentwickeln. Das sind dann bestenfalls auch mal Jungs, die vor der Saison noch keiner so richtig auf dem Zettel hatte. Nagelsmann ist ein junger Trainer, der enorm ehrgeizig ist. Wir sind aus diesem Grund vollkommen überzeugt, mit ihm den richtigen Mann für unser Team gefunden zu haben. Wir wollen mit ihm eine neue Ära prägen."

Ob dann auch noch Leon Goretzka, Kingsley Coman oder Niklas Süle zur Mannschaft gehören, steht aktuell in den Sternen. "Wir führen im Moment mit all diesen Spielern sehr gute Gespräche. Top-Spieler wollen natürlich auch dementsprechend bezahlt werden, da sind wir nicht naiv", weiß Kahn. "Aber man hat auch bei David Alaba - den wir über alle Maßen schätzen - gesehen, dass es einen gewissen Punkt gibt, an dem wir nicht mehr bereit sind, mitzugehen."

Zuversicht bei Goretzka und Coman

Und Kahn erklärt weiter: "Wir können hier beim FC Bayern nicht immer von wirtschaftlicher Vernunft sprechen und dann horrende Gehälter bezahlen. Wir haben die Grenzen somit klar definiert. Ich bin bei Goretzka und Coman aber sehr zuversichtlich, weil wir ihnen hier in München ein tolles Gesamtpaket bieten können. Sie spielen hier jedes Jahr um die Deutsche Meisterschaft, haben Chancen auf den Champions-League-Titel und können eine Ära prägen."

Somit ist also davon auszugehen, dass der FC Bayern keinen Leistungsträger abgeben wird - Neuzugänge werden aber wohl auch keine mehr dazu kommen. "Wir haben mit der Verpflichtung von Dayot Upamecano bereits unsere Hausaufgaben gemacht und hoffen natürlich darauf, dass er bei uns die gleichen Leistungen abrufen wird, wie zuletzt bei RB Leipzig. Allerdings geben wir auch keine 40 Millionen Euro Ablöse für einen Spieler aus, von dem wir nicht zu einhundert Prozent überzeugt sind."

Bayern-Campus in Zukunft im Fokus

Ansonsten machten sowohl Kahn als auch Hainer klar, dass dem FC Bayern-Campus und somit der eigenen Nachwuchsförderung in Zukunft ein höherer Stellenwert entgegen kommt. "Wir müssen jetzt schauen, dass unsere Investitionen in den Campus auch mal Früchte tragen und junge Spieler sich dementsprechend weiterentwickeln." Das aktuelle Musterbeispiel: Jamal Musiala.

Das muss im ersten Schritt für die Bayern-Verantwortlichen aber gar nicht zwangsläufig für die eigene Profi-Mannschaft sein. "Vielleicht ist es in dem einen oder anderen Fall auch so, dass es der Spieler noch nicht zu den Profis des FC Bayern schafft und wir ihn zunächst einmal zu einem anderen Verein ausleihen. Und wenn er dann zurück kommt, hat er bestenfalls einen so großen Entwicklungsschritt gemacht, dass er es auch bei uns in die Profi-Kader schafft", so Kahn. Die Hoffnung haben die Bayern jetzt beispielsweise bei Joshua Zirkzee und Omar Richards, die von ihren Leihen zurückkehren.

Kahn jedenfalls ist bis in die Haarspitzen motiviert, will dem FC Bayern seinen eigenen Stempel aufdrücken. Kein Zweifel, mit dem "Titan" beginnt an der Säbener Straße in der Tat eine neue Ära.

Dominik Hechler

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.