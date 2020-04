München - Weltmeister, Stil-Ikone und Profi des FC Bayern: Jerome Boateng steht ständig im gleißenden Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit - umso mehr, wenn es knirscht.

Erst kürzlich bestätigte ein Vorfall das traditionell schwierige Verhältnis zwischen Boateng und den Verantwortlichen des Rekordmeisters.

Der Innenverteidiger hatte mit seinem Sportwagen einen Unfall auf der Autobahn und wurde anschließend vom Klub mit einer Geldstrafe belegt, weil er sich nicht an die Regelungen während der Coronapause gehalten habe.

Boateng kritisiert Geldstrafe

"Das macht mich traurig", erklärte Boateng in der "Bild" nach der Strafe durch den Klub, schließlich habe er seinen kranken Sohn besucht. Und welcher Vater würde nicht zu seinem Sohn fahren, wenn dieser krank sei, verteidigte er sich. Doch die Geldstrafe war da bereits beschlossene Sache.

Hat dieser Vorfall nun auch Auswirkungen auf seine Zukunft bei den Bayern?

Rein sportlich hatte Boateng bis zur Coronapause viele Argumente geliefert, um einen weiteren Vertrag beim Rekordmeister zu rechtfertigen.

Eine Entwicklung, die so nicht zwangsweise vorherzusehen war. Noch bei der Meisterfeier im Mai des vergangenen Jahres hatte Uli Hoeneß in seiner ihm eigenen Art und Weise Boateng einen Abgang mehr als nur nahegelegt. "Er wirkt wie ein Fremdkörper", polterte Hoeneß damals in Richtung der Journalisten, als er nach Boateng und dessen Auftreten gefragt wurde.

Boateng profitiert von Verletzungen

Doch am 1. September 2019 war Boateng noch immer ein Bayern-Spieler. Rückblickend werden auch die Bayern-Bosse sagen: Zum Glück!

Die schweren Verletzungen von Niklas Süle und Lucas Hernandez sorgten für eine Defensiv-Not - und Reservist Boateng stand plötzlich wieder in die Startelf. Dort zeigte der 31-Jährige, warum er einst in einem Atemzug mit den besten Verteidigern der Welt genannt worden war.

Frei von größeren Blessuren, die Boateng in den vergangenen Jahren außer Tritt und damit auch ein Stück weit ins Hintertreffen brachten, grätschte und lief er seine Gegenspieler reihenweise ab. Insbesondere in der Luft beeindruckte Boateng bislang mit 75 Prozent gewonnener Luftduelle in der Bundesliga.

Boateng-Verbleib über 2021 hinweg?

Auch seine berüchtigten offensiven Diagonalbälle fanden wieder regelmäßig einen Abnehmer. Eine Passquote von über 92 Prozent in der Bundesliga unterstreicht dies.

Via "kicker" deutete Boateng unlängst sogar an, dass er sich einen Verbleib bei den Bayern über 2021, das aktuelle Ende seines Kontraktes, hinaus vorstellen könne: "Ich muss nicht auf Teufel komm' raus weg vom FC Bayern - ich habe ja noch einen Vertrag."

Mit den bis dato gezeigten Leistungen wäre eine Verlängerung mit Boateng ein sogenannter "No-Brainer" für die Bayern-Verantwortlichen - vorausgesetzt, man wird sich finanziell und bei der Laufzeit einig.

Gerade in Anbetracht der momentanen Coronakrise und ihren wohl erheblichen Auswirkungen wäre es geradezu fahrlässig, einen Verteidiger mit Boatengs Standing und Fähigkeiten kampflos ziehen zu lassen.

Boateng-Zukunft wird zum Balanceakt

Unter Bayern-Trainer Hansi Flick, der auch beim WM-Titel 2014 im Trainerteam dabei war, scheint Boateng regelrecht aufzublühen. Die Verlängerung mit Flick bis 2023 ist für Boateng möglicherweise ein weiteres wichtiges Signal, das für einen Verbleib in München spricht. Spürt er doch Flicks Vertrauen in seine Fähigkeiten.

Doch weitere Konflikte mit den Klub-Verantwortlichen, die Boateng bereits mehrfach verbal Feuer gemacht haben, darf er sich wohl nicht leisten. Denn die Beziehung zwischen Boateng und dem FC Bayern, insbesondere der Vereinsführung, gleicht einem Drahtseil, das schon bei kleinsten Erschütterungen ins Wanken gerät. Mit der Tendenz zum Reißen.

Ein Balanceakt, wie im Zirkus.

Doch anders als in der Manege ist der Ausgang hier offen.

Markus Bosch

