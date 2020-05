München - Ganz besondere Begrüßung für die Profis des FC Bayern München in dieser Woche.

Aufgrund der Quarantäne-Bestimmungen der DFL wohnen Thomas Müller und Co. in einem Hotel und trainieren am Bayern-Campus. Dort prangt kurz vor dem Eingang ein Graffiti mit dem Konterfei von Ex-Trainer Carlo Ancelotti, der den Mittelfinger zeigt.

Dazu steht dort geschrieben: "Lektion, aus der wir lernen sollten - Geisterspiele Vaffanculo." Das italienische Wort Vaffanculo ist ein Schimpfwort und bedeutet so viel wie "F... dich".

Ancelotti-Zitat aus Interview

Der erste Teil des Satzes stammt aus einem Interview von Ancelotti in der "L'Equipe".

Dort sagte der Coach des FC Everton: "Natürlich verändert sich die Welt gerade. Im Moment ist es wie ein Krieg. Und danach wird es wie nach einem Krieg sein. Was gerade geschieht, ist eine Lektion für uns, aus der wir lernen sollten. Und ich hoffe, dass sie uns für die Zukunft besser macht."

Wer hinter dem Graffiti steckt, ist nicht bekannt. Allerdings hatten viele Ultras unterschiedlicher Vereine in den vergangenen Wochen deutliche Kritik an den Geisterspielen der Bundesliga geübt. Dies könnte also ein neuer Weg des Protests sein.

