Bundesliga

19 Treffer in der Hinrunde: In diesen Spielzeiten wäre Robert Lewandowski jetzt schon Torschützenkönig

Ein Blick zurück in die Bundesliga-Historie zeigt, in acht Spielzeiten wäre Bayern-Stürmer Robert Lewandowski mit seinen 19 Hinrundentreffern auch am Saisonende Torschützenkönig geworden.