München - Schlechte Nachrichten für den FC Bayern. Ivan Perisic wird dem Rekordmeister lange fehlen. Das bestätigte Trainer Hansi Flick bei einem Pressetermin.

"Am Anfang dachten wir, dass es nicht so schlimm ist, aber Ivan Perisic hat eine Fraktur im Außenknöchel. Es muss verschraubt werden. Es wird etwa vier Wochen dauern, bis er wieder da ist", so Flick. Der Kroate hat sich die Verletzung laut "BILD" bei einem Zweikampf mit Neuzugang Álvaro Odriozola im Training zugezogen. Der Spanier kam demnach bei einem Tackling zu spät und traf den Kroaten voll am Knöchel. Inklusive Aufbautraining dürfte die Ausfallzeit von Perisic rund acht Wochen betragen.

Perisic fehlt im DFB-Pokal und der Champions League

Somit wird der 31 Jahre alte Offensivspieler nicht nur das Pokalspiel gegen Hoffenheim (morgen, 20:45 Uhr im Liveticker auf ran.de) verpassen, sondern auch in der Champions League gegen den FC Chelsea nur zuschauen können.

Perisic stand zuletzt fünf Mal in Folge in der Startelf und wird voraussichtlich durch den wieder genesenen Serge Gnabry ersetzt.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.