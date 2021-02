Doha/München - Jerome Boateng wird dem FC Bayern bei der Klub-WM in Doha/Katar nicht mehr zur Verfügung stehen.

Das gab Bayern-Trainer Hansi Flick auf einer Pressekonferenz am Mittwoch bekannt. "Die Meldungen aus Berlin haben uns sehr getroffen. Jerome ist zu mir gekommen und hat mich darum gebeten, vorzeitig abzureisen. Er wird uns bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen", sagte Flick.

In Berlin war am Mittwoch der Tod von Boatengs Ex-Freundin bekannt geworden. In einem Vereinsstatement teilten die Münchner mit, dass Boateng aus privaten Gründen vorzeitig abreist.

