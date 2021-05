München - Es war das bestimmende Thema beim FC Bayern München in der ersten Jahreshälfte 2021: Der Streit zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic, der teilweise in einer öffentlichen Schlammschlacht ausartete.

Kahn: "Haben sicher nicht alles richtig gemacht"

In einem Doppel-Interview mit "Sport1" äußerten sich Oliver Kahn, Vorstandsmitglied des FCB, sowie Uli Hoeneß, Ehrenpräsident und Aufsichtsratsmitglied, selbstkritisch: "Es ist nicht so, dass wir uns im Rückblick alle auf die Schulter klopfen. Wir haben sicherlich nicht alles richtig gemacht", so Kahn.

"Auch wir werden uns in den nächsten Wochen hinsetzen und zurückschauen, was wir hätten besser machen können, wo wir uns anders hätten verhalten müssen", fuhr der ehemalige Welttorhüter fort.

Hoeneß: "Ich kann die Kritik nicht nachvollziehen"

Uli Hoeneß, der lange den Posten beim FC Bayern inne hatte, den Salihamidzic derzeit ausfüllt, nimmt seinen ehemaligen Spieler derweil in Schutz: "Ich kann die Kritik an Salihamidzic nicht nachvollziehen", sagte Hoeneß.

"Ich war 40 Jahre beim FC Bayern in leitender Funktion und bin weiterhin im Aufsichtsrat. Immer, wenn wir einen Spieler gekauft haben, waren alle im Verein dafür verantwortlich. Und nicht der Trainer oder der Manager alleine", erklärt der 69-Jährige.

Hasan Salihamidzic steht noch bis 2023 beim Rekordmeister unter Vertrag, erst kürzlich wurde er vom Posten des Sportdirektors zum Sportvorstand befördert.

