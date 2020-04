München - Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich zum verzwickten Vertragspoker zwischen Torhüter Manuel Neuer und dem FC Bayern geäußert.

"Man hat Vertrauen aufgebaut in diesen neun oder zehn Jahren, wo Manuel Neuer jetzt beim FC Bayern ist. Das ist eine Sache von zehn Minuten, die man aus der Welt räumen kann, ich verstehe das nicht", sagte Matthäus bei "Sky" über den Zoff zwischen Neuer und dem Klub, der in der öffentlichen Kritik von Neuer gipfelte.

Matthäus: "Eine Million mehr oder weniger macht sein Leben nicht schlechter"

Matthäus blickte auf seine eigene Laufbahn bei den Bayern zurück und verriet: "Wir hatten eigentlich gar keine Vertragsverhandlungen und schon war wieder ein Zwei-Jahres-Vertrag, im Grunde mit Handshake, wieder unterschrieben."

Doch heutzutage sei "alles kompliziert geworden". Im Bezug auf Neuers Situation meinte der Franke: "Manuel denkt an seinen letzten Vertrag, alles in Ordnung. Aber ob Manuel jetzt eine Million mehr oder weniger verdient, ich glaube, das macht sein Leben auch nicht schlechter."

"Wort Wertschätzung ist für mich fehl am Platz"

Neuer betonte zuletzt, dass ihm die Wertschätzung beim Rekordmeister fehle. Eine Äußerung, die bei Matthäus auf Unverständnis stößt: "In der Vergangenheit, wo er seine Leistungen nicht gebracht hat und fast ein Jahr verletzt war, da hat man voll zu Neuer gehalten."

Er ergänzte: "Dieses Wort Wertschätzung genießt, glaube ich, Manuel Neuer beim FC Bayern, bei den Fans, in der Mannschaft, beim Trainer und bei allen Beteiligten beim FC Bayern. Also es ist für mich fehl am Platz, dass Manuel Neuer keine Wertschätzung beim FC Bayern erhält."

Neuers Vertrag bei den Bayern läuft bis 2021, doch aktuell scheint eine Verlängerung nicht in Sicht. Es wurde zuletzt berichtet, dass Neuer ein Jahresgehalt von 20 Millionen Euro fordern soll.

