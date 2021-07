München - Das Trainingsgelände des FC Bayern München an der Säbener Straße gilt als heiliger Boden des deutschen Fußballs. Zahlreiche nationale und internationale Stars gaben sich hier schon die Klinke in die Hand und ein neuer steht bereits in den Startlöchern - zumindest wenn man auf dem Namen guckt.

Tor beim Trainingsdebüt

Die anwesenden Journalisten staunten nicht schlecht, als Julian Nagelsmann zu Beginn der Woche ein neues Gesicht im Training des FC Bayern vorstellte. Vor allem der Name hatte es in sich: Ibrahimovic - nicht etwa Zlatan, sondern Arijon.

Das 15 Jahre alte Offensivtalent durfte unter den Augen von Nagelsmann erstmals bei den Profis mittrainieren und macht dabei sofort auf sich aufmerksam: Gleich im Abschlussspiel soll dem Jugendlichen ein Tor gelungen sein.

Erfolgreich in der Jugend

Außer dem Namen hat Arijon aber nicht viel mit dem schwedischen Superstar zu tun. Der Youngster ist halb Deutscher und halb Kosovare, 2018 wechselte er vom 1.FC Nürnberg zum deutschen Rekordmeister.

Im zarten Alter von 14 Jahren spielte Ibrahimovic in der vergangenen Saison bei der U17 der Bayern mit und konnte in neun Spielen mit zwei Tore sowie drei Vorlagen glänzen.

Erster Einsatz im Dezember?

Ein Profi-Einsatz kommt den Mittelfeldspieler aber vorerst nicht in Frage.

Bis zum 11. Dezember müssten sich die Fans des deutschen Rekordmeisters noch gedulden, dann feiert Arijon Ibrahimovic nämlich seinen 16. Geburtstag und wäre somit in der Bundesliga spielberechtigt.

Seinen bekannter Namensvetter würde sich sicher für ihn freuen.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.