Im Spitzenspiel des aktuellen Spieltages treffen der Zweite und der fünftplatzierte der aktuellen Bundesligatabelle direkt aufeinander. Um weiter Druck auf RB Leipzig auszuüben, benötigt der FCB unbedingt einen Sieg gegen die Königsblauen. In der letzten Saison konnten die Schalker aber nur knapp den Gang in die Zweite Liga vermeiden. In dieser Saison ist der S04 aber ein ernst zu nehmender Gegner, der nicht ohne Grund im oberen Tabellendrittel zu finden ist. David Wagner hat es als neuer Coach des FC Schalke 04 in kürzester Zeit geschafft, seinem Team einen völlig neuen, attraktiven und vor allem erfolgreichen Spielstil zu verpassen. Nicht ohne Grund fiebert die königsblaue Anhängerschaft dem Spiel beim Rekordmeister entgegen

Beim Heimspiel gegen den FC Schalke 04 hat der deutsche Rekordmeister FC Bayern München am 19. Spieltag einen aktuell stark aufspielenden Gegner in der heimischen Allianz Arena zu Gast.