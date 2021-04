Berlin/München - Das Pokalfinale 2018 wird bei den Fans und Spielern von Eintracht Frankfurt für immer unvergessen bleiben. Mit 3:1 schlugen die Hessen den FC Bayern München.

Auch das Frankfurter Rap-Duo Celo und Abdi wohnte dem Spektakel im Berliner Olympiastadion bei und erlebte dabei einen unvergesslichen Tag.

Rap-Duo machte Kimmich "Leben zur Hölle"

"Wir haben sogar zum Sieg beigetragen", erklärte Celo in der "11Freunde": "Abdi und ich saßen in der fünften Reihe, relativ nah am Spielfeld. Das haben wir ausgenutzt und Kimmich an der Seitenlinie ständig abgelenkt. Wir haben sein Leben zur Hölle gemacht."

Der Nationalspieler des FC Bayern habe sich "sogar ein paar Mal umgedreht und geguckt". Abdi schilderte, was die beiden Musiker dem Mittelfeldspieler zugerufen haben: "''Kimmich, iss mal mehr Döner! Du brauchst bisschen mehr auf den Rippen!' So etwas eben." Die um das Rap-Duo herumsitzenden Bayern-Fans hätten die Aktion allerdings nicht geschätzt, berichtete Celo. Er habe im Hotel ein Brandloch in seinem Trikot entdeckt.

Angesichts des Endergebnisses wird das Frankfurter Rap-Duo das aber verschmerzt haben können. Auch Kimmich wird diese Niederlage und die Kommentare von den Rängen wohl längst vergessen haben.

