München - Ende des Jahres löst Oliver Kahn Karl-Heinz Rummenigger als Vorstandvorsitzenden des FC Bayern ab.

Nun hat sich die Torwart-Legende schon mal ein wenig in die Karten schauen lassen, wie die Pläne für die nähere Zukunft und den Transfersommer aussehen.

Dabei stellte Kahn im Interview mit der "Sport Bild" klar, dass eine Verpflichtung von Dortmunds Stürmer Erling Haaland kein Thema ist. "Ein Paket, das wie man hört mehr als 100 Millionen Euro kostet, ist aktuell für den FC Bayern nicht denkbar", räumte Kahn mit den Spekulationen auf. Dabei bezog er sich auch auf die Finanzsituation des Klubs in der Corona-Krise, welche eine Verpflichtung in dieser Preisklasse nicht möglich mache.

Außerdem habe man mit Robert Lewandowski einen absoluten Topstürmer habe, so Kahn, was alleine schon Grund genug sei, sich über Haaland keine Gedanken zu machen.

Nübel muss bleiben

Auch was Ersatzkeeper Alexander Nübel angeht, hat Kahn nun Klartext gesprochen. Eine Leihgabe zu einem anderen Verein stehe laut des künftigen Bayern-Bosses gerade nicht zur Debatte.

Nübel, der im Sommer 2020 ablösefrei vom FC Schalke gekommen war, kam bei den Münchenern bisher lediglich auf drei Einsätze und wünscht sich eine Leihe, um Spielpraxis zu sammeln. Zu möglichen Interessenten sollen LOSC Lille und die AS Monaco mit Ex-Bayern-Coach Nico Kovac zählen.

Kahn betonte jedoch, er sei kein Freund von Leihgeschäften und machte deutlich: "Wir haben in Alexander Nübel eines der größten Towarttalente Europas geholt. Wir brauchen exzellente Torhüter. Wir einen neuen Trainer und große Ziele. Auch bei Alexander denken wir im Moment nicht daran, ihn abzugeben."

Frist für Niklas Süle

Bei den Vertragsverhandlungen mit Innenverteidiger Niklas Süle soll möglichst eine schnelle Entscheidung getroffen werden. Der Vertrag des 25-jährigen läuft 2022 aus und Süle hatte bereits im März verlauten lassen, dass er eines Tages den Wunsch habe, in der Premier League zu spielen.

Kahn sagte im Interview mit der "Sport Bild", dass es "durchaus denkbar" wäre, Süle eine Frist in Sachen Verhandlungen zu setzen. Wirklich Verständnis für einen Wechselwunsch des Verteidigers brachte er nicht auf.

"Man muss ja auch sehen, welches Paket wir als FC Bayern einem Spieler bieten können. Der Klub ist wirtschaftlich stabil. Der FC Bayern hat einen exzellenten Kader, der alle Titel gewinnen kann. Dazu diese wunderbare Stadt! Das muss man in Europa erst noch einmal finden. Was will man denn als Spieler noch mehr?", meinte Kahn.

Süle könnte nach überstandener Verletzungspause im Spiel am Samstag gegen den SC Freiburg (ab 15 Uhr im Liveticker) wieder auf dem Platz stehen.

