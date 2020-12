München - Der FC Bayern München hat in einer Pressemitteilung seine Zahlen zum Jahresabschluss der Saison 2019/2020 kommuniziert. Wie alle anderen Vereine musste auch der deutsche Rekordmeister Corona-bedingt einige Einbußen in Kauf nehmen - konnte unter dem Strich aber dennoch einen Gewinn erwirtschaften.

In dem Schreiben heißt es, dass sich der Gesamtumsatz des Konzerns für die Saison 2019/2020 auf 698 Millionen Euro beläuft. Insgesamt konnten - abzüglich der Steuern - 9,8 Millionen Euro Gewinn verzeichnet werden.

"Erwirtschafteten Gewinne sind positiv zu bewerten"

"Die Corona-Pandemie war für den gesamten Fußball in der Saison 2019/20 eine große Belastung. Das betraf natürlich auch den FC Bayern. So hatten wir seit dem 08. März keine Zuschauer mehr in der Allianz Arena. Vor diesem Hintergrund sind sowohl der erwirtschaftete Umsatz als auch die Tatsache, dass wir die zurückliegende Saison mit Gewinn abschließen konnten, positiv zu bewerten", wird der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, in der Pressemitteilung zitiert.

Und weiter: "Ursache dafür sind nicht zuletzt die herausragenden Erfolge, die unsere Mannshaft errungen hat. Dem FC Bayern ist neben den nüchternen Zahlen aber ebenso wichtig, dass wir in dieser Krise mit vielen sozialen Initiativen auch gesellschaftliche Akzente setzen konnten."

