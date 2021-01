Der FC Schalke 04 empfängt den 1.FC Köln am 17. Bundesliga-Spieltag in der Veltins Arena. Anstoß der Partie ist am Mittwoch, 20. Januar, um 18:30 Uhr. Wie Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei ran.de.

UPDATE, 20.01.2021, 17:40 Uhr - Aufstellungen Schalke 04 vs. 1. FC Köln

Wir sind mitten im Abstiegskampf! Schalke verhinderte gegen Hoffenheim den schmachvollen Rekord der Sieglos-Serie, verlor allerdings anschließend gleich wieder gegen Frankfurt (1:3). Die Rückkehr von Klaas Jan Huntelaar verspricht einen neuen Schub, auch wenn der Angreifer heute noch nicht mit dabei ist. Der FC dagegen kam gegen die kriselnde Hertha nicht über ein 0:0 hinaus und droht heute in direkte Schlagdistanz zu den Schalkern zu geraten - nämlich bei einer Niederlage. Schon am 17. Spieltag sind also viele Emotionen zu erwarten.

Aufstellung Schalke 04: Fährmann - Becker, Kabak, Nastasic, Kolasinac - Stambouli, Serdar - Raman, Uth, Harit - Hoppe

Aufstellung 1.FC Köln: T. Horn - Cestic, Bornauw, Czichos - Ehizibue, J. Horn - Skhiri, Hector - Duda, Drexler - Wolf