Gelsenkirchen/München - Setzt sich Tabellenführer FC Bayern München im Bundesliga-Duell beim FC Schalke 04 schon zum Start der Rückrunde weit von der Konkurrenz ab oder schaffen die Gelsenkirchener die Sensation? Anpfiff der Partie in der Veltins-Arena ist um 15:30 Uhr. Wir verraten euch, wo ihr die Partie live im TV und Online-Stream verfolgen könnt.

"Wir haben keine Chance, also nutzen wir diese!" So könnte Schalkes Motto für das Heimspiel am 18. Spieltag gegen die Bayern lauten, denn realistisch gesehen, spricht eigentlich gar nichts für das Schlusslicht der Bundesliga. Unter der Woche gab es für die Mannschaft von Trainer Christian Gross einen weiteren Nackenschlag, nämlich eine späte 1:2-Niederlage gegen den Abstiegskonkurrenten 1. FC Köln - und nun kommen auch noch die Bayern nach Gelsenkirchen.

Die Münchner haben gegen Schalke in der Bundesliga zuletzt im Jahr 2010 verloren und wie groß der Qualitätsunterschied zwischen den "Knappen" und dem amtierenden Triplesieger in dieser Saison ist, musste S04 bereits zum Auftakt in die laufende Spielzeit äußerst schmerzhaft erfahren. In der Allianz Arena hatte der FCB am ersten Spieltag seinen Spaß mit Schalke und schoss den früheren Spitzenklub mit 8:0 ab.

Bundesliga: FC Schalke 04 gegen FC Bayern München live im TV

Das Bundesliga-Spiel am Sonntagnachmittag zwischen S04 und dem FCB ist natürlich beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Der Sender überträgt die Partie live und in kompletter Länge. Interessierte, die über kein Sky-Abo verfügen können die Partie auch über Sky Ticket verfolgen.

Bundesliga: S04 gegen FCB live im Internet-Stream

Natürlich bietet der Pay-TV-Sender auch einen Livestream zu der Partie zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München an. Auf Sky Go kann das Bundesliga Top-Duell live im Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Schalke gegen FC Bayern im Liveticker

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

