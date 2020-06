Gelsenkirchen/München - Ein Screenshot eines "Härtefallantrags" des FC Schalke 04 hat am Mittwoch in den sozialen Medien für Wirbel gesorgt.

Darin konnten Schalker Fans ausführen, warum sie zwingend auf die Rückzahlung der Ticketkosten vor dem 1.Januar 2022 angewiesen ist. Die Königsblauen hatten den Wert der, aufgrund der Geisterspiele, verfallenen Tickets in einen Gutschein umgewandelt.

Wörtlich heißt es in dem Schreiben: "Den Restwert deines Gutscheins kannst Du Dir ab dem 1. Januar 2022 auszahlen lassen. Wenn dies aufgrund Deiner persönlichen Lebensumstände unzumutbar ist, kannst Du eine Auszahlung natürlich auch vorher verlangen. Damit der FC Schalke 04 in seiner Vereinsfamilie einheitlich und fair mit den Härtefallanträgen vorgehen kann, benötigen wir genaue Informationen von Dir."

Schalke bestätigt Echtheit

Anschließend soll der Betroffene ausführen, warum er das Geld "unbedingt jetzt" benötigt.

Am Abend bestätigte der Klub die Echtheit des Formulars. "Wir verstehen, dass die Leute verärgert sind", sagte eine Klubsprecherin zu "Sport1". Allerdings sei ein derartiger Antrag vom Gesetzgeber im Rahmen des "Veranstaltungsvertraggesetz" vorgesehen.

Diese Regelung sieht vor, dass Besucher von Freizeitveranstaltungen, Flugreisende oder Pauschalreisende per Gutschein entschädigt werden dürfen, um den Veranstalter nicht in den Ruin zu führen.

"Es reicht, wenn man drei Sätze ins Feld schreibt"

Die Schalker Fans müssen sich aber nicht sorgen, dass sie keine Auszahlung erhalten. "Es reicht, wenn man drei Sätze in das Feld schreibt, etwa, dass man sich in Kurzarbeit befindet. Wir werden das wohlwollend regeln", so die Klubsprecherin.

Während der Coronapause hatten mehrere Schalker Verantwortliche bekräftigt, dass der Klub finanziell in einer schwierigen Situation steckt. Bereits im April hatte der Verein Dauerkarteninhabern ein Angebot unterbreitet, mit dem man entweder den Dauerkartenpreis für die kommende Saison senken könne oder im Fanshop einkaufen könne.

Eine Barauszahlung war damals nicht vorgesehen. Doch auch der "Härtefallantrag" schlägt hohe Wellen.

