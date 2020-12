Gelsenkirchen - Das letzte Sonntagsspiel am 10. Spieltag der Bundesliga hat es in sich: Die weiterhin sieglosen "Knappen" vom FC Schalke 04 empfangen Bayer 04 Leverkusen. Anpfiff der Partie ist um 18:00 Uhr. Wir verraten euch, wo ihr die Partie live im TV und Online-Stream verfolgen könnt.

Trotz des schwachen 0:0-Unentschiedens am letzten Spieltag gegen Hertha BSC konnten die Leverkusener den Anschluss an die Tabellenspitze wahren. Der FC Schalke 04 kassierte gegen Borussia Mönchengladbach mit dem 1:4 bereits die sechste Saisonniederlage und wartet saisonübergreifend seit nunmehr 25 Spielen auf einen Sieg in der Bundesliga.

Die Gastgeber plagen in der Abwehr eine Menge Verletzungssorgen. Bastian Ozcipka und Salif Sane fallen gegen Leverkusen aus, eine Rückkehr von Ozan Kabak ist ebenfalls fraglich. Auch auf der Torwartposition gibt es Unklarheiten, bei Stamm-Keeper Frederik Rönnow besteht der Verdacht einer Oberschenkelzerrung.

Bei Bayer Leverkusen ist der Einsatz von Sven Bender und Lucas Alario fraglich. Bender laboriert seit einigen Wochen an einer Problematik am Sprunggelenk, während Alario mit Knieproblemen zu kämpfen hat.

Bundesliga: Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen live im TV

Die Sonntagspartie zwischen Schalke 04 und Bayer Leverkusen gibt es wie gewohnt ab 18:00 Uhr live beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen.

Bundesliga: Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen im Livestream

Das Spiel wird ab 18:00 Uhr live beim kostenpflichten Sky Go zu sehen sein. Beim Streamingdienst-Anbieter DAZN wird die Begegnung nicht live zu sehen sein, ab 20:30 Uhr wird es aber einen Highlight-Bericht geben. Dieses Angebot ist jedoch kostenpflichtig. Allerdings gibt es dort die Option auf einen Gratismonat (WERBELINK).

Liveticker zu Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

