Gelsenkirchen - Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat sich mit Innenverteidiger Jean-Clair Todibo verstärkt. Der 20 Jahre alte Franzose kommt auf Leihbasis bis zum Saisonende vom spanischen Meister FC Barcelona, das teilten beide Klubs am Mittwoch mit. Die Leihgebühr beträgt 1,5 Millionen Euro, im Sommer verfügen die Königsblauen über eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Zusatzzahlungen.

Sollten sich die Schalker für einen Kauf entscheiden, verfügen die Katalanen über eine Rückkaufoption in Höhe von 50 Millionen Euro, die noch um weitere zehn Millionen Euro anwachsen kann. Diese Details gab Barcelona bekannt.

Aus Toulouse nach Barcelona

"Wir haben ja im Trainingslager in Spanien gesagt, dass wir personell nur noch einmal aktiv werden, wenn sich etwas für uns auftut, das uns weiterbringt", sagte Schalkes Trainer David Wagner, der in Todibo einen der "besten jungen Innenverteidiger" sieht, "die es derzeit in Europa gibt".

Todibo war im vergangenen Januar vom FC Toulouse nach Barcelona gewechselt, absolvierte für das Team um Superstar Lionel Messi und Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen aber nur fünf Spiele.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.