München - Der Wechsel von Dayot Upamecano von RB Leipzig zum FC Bayern München nimmt konkretere Formen an.

Für eine festgeschriebene Ablöse von 42,5 Millionen Euro darf der Franzose im Sommer den Verein verlassen. "Die Wahrscheinlichkeit, dass er im Sommer wechselt, ist sehr hoch. Er hat für sich entschieden, den nächsten Schritt machen zu wollen", bestätigte Berater Volker Strutz im "Sport 1 Doppelpass".

Zwar buhlen Medienberichten zufolge auch der FC Liverpool und der FC Chelsea um die Dienste des Innenverteidigers, doch laut "Bild" sollen die Bayern – als derzeit erfolgreichster Klub Europas – die Nase vorne haben.

Alaba geht, Hoffnung für Boateng

Bedarf in der Abwehr besteht beim Rekordmeister allemal. 26 Gegentore in der Bundesliga verdeutlichen dies eindrucksvoll. Hinzu kommt, dass sich Abwehrchef David Alaba im Sommer aller Voraussicht nach in Richtung Real Madrid verabschieden wird. Bei "Sky 90" ließ Sportvorstand Oliver Kahn durchblicken, dass diese Personalie für die Bayern bereits abgehakt sei.

Zudem laufen die Verträge von Javi Martinez und Jerome Boateng aus. Letzterer darf sich Kahn zufolge aufgrund der Leistungen in den vergangenen eineinhalb Jahren jedoch Hoffnung auf eine Verlängerung machen. Sicher auch, weil Trainer Hansi Flick als großer Fürsprecher gilt: "Jerome ist ein Leader. Wenn man sieht, was er für den FC Bayern geleistet hat, versteht es sich von selbst, dass wir zeitnah Gespräche führen."

Süle-Abschied denkbar

Offen ist auch die Zukunft von Niklas Süle. Zwar läuft der Kontrakt mit dem Nationalspieler noch bis Sommer 2022. Gemäß der guten alten Fußball-Logik heißt es nach Saisonende hier: Verlängern oder verkaufen, um noch Ablöse zu kassieren.

Weil der 25-Jährige seit seinem Kreuzbandriss seiner früheren Form hinterherläuft, scheint eine Trennung nicht ausgeschlossen. Berater Volker Struth, der auch Upamecano vertritt, wollte im "Doppelpass" zumindest nicht widersprechen.

Upamecano als fehlendes Puzzlestück

Doch hat Upamecano das Zeug dazu, die wacklige Bayern-Abwehr zu stabilisieren? Die Antwort: absolut!

Genau genommen ist der 22-Jährige das fehlende Puzzlestück, das es benötigt, um die Löcher in der Defensive zu stopfen. Die meisten Gegentore fallen in dieser Saison nämlich nach demselben Schema: lange Bälle in den Rücken der hoch stehenden Abwehr der Bayern.

Das zu verhindern, ist eine von Upamecanos großen Stärken. Mit seiner Schnelligkeit (er erreicht mehr als 35 km/h), körperlichen Robustheit und Übersicht ist er in der Lage, große Räume zu verteidigen und auch enteilte Stürmer auf den letzten Metern einzufangen. Ob am Boden oder in der Luft – der französische Nationalspieler hat sich zudem den Ruf eines Zweikampfmonsters erarbeitet. Das bekamen zuletzt auch BVB-Knipser Erling Haaland oder Bayerns Überstürmer Robert Lewandowski zu spüren. Mit seinen 22 Jahren hat Upamecano zudem noch jede Menge Entwicklungspotenzial.

Wie der junge Boateng

Ein wenig erinnert der 1,86 Meter große Abwehrrecke an den jungen Boateng. Ähnlich wie der Weltmeister von 2014 ist "Upa" – wie sie ihn in Leipzig nennen – für ein, zwei Klöpse pro Spiel gut. Doch seine Qualitäten überstrahlen die kleinen Schwächen, die wohl seinem Alter geschuldet sind.

Entdeckt wurde der Franzose übrigens von Ralf Rangnick, der den damals 16-Jährigen vom FC Valenciennes zu RB Salzburg gelockt hatte.

Upamecano-Transfer ist Chefsache

Wie wichtig seine Verpflichtung für die Bayern wäre, zeigt auch die Tatsache, dass Karl-Heinz Rummenigge die Personalie zur Chefsache erklärt hat. So bestätigte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff bei "Sky" ein Telefonat mit dem Bayern-Boss. Zuletzt hatte sich Rummenigge in die Transferpolitik eingemischt, als es darum ging, Philippe Coutinho vom FC Barcelona nach München zu locken.

Ein deutlicher Fingerzeig.

Mit Upamecano könnte die löchrige Bayern-Abwehr wieder zum Bollwerk werden. Auch wenn Kahn sich trotz aktueller Gegentor-Flut schon jetzt "relativ wenig Sorgen" macht. "Wir haben sehr flexible Spieler und sehr viele Möglichkeiten", so der frühere Bayern-Keeper.

So könnte die Bayern-Abwehr aussehen

Geht man von einem Abschied von Alaba, Martinez und vielleicht auch Süle aus sowie einem Boateng-Verbleib, stünden Trainer Flick mit Boateng, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard und dem jungen Tanguy Nianzou vier Innenverteidiger zur Verfügung. Sie alle könnten an Upamecanos Seite spielen.

Zwar ist der Leipziger im Gegensatz zu Alaba kein Linksfuß. Dass auch zwei Rechtsfüße in der Innenverteidigung funktionieren, haben Mats Hummels und Boateng aber jahrelang bewiesen.

Denkbar wäre, dass Flick im Fall einer Upamecano-Verpflichtung Pavard auf der rechten Außenverteidigerseite belässt und im Zentrum auf Hernandez/Upamecano oder Boateng/Upamecano setzt. Tanguy Nianzou, der als eines der größten Talente auf dieser Position gilt, könnte als Backup immer wieder seine Einsätze bekommen. Als Linksverteidiger komplettiert Alphonso Davies dann die Viererkette.

Kein Wechsel nach Spanien

In trockenen Tüchern ist der Wechsel zum FC Bayern allerdings noch längst nicht. 40 Millionen Euro Ablöse sind in Corona-Zeiten selbst für den Triple-Sieger kein Pappenstiel. Auch in Anbetracht dessen, dass die Münchner eigentlich auch im defensiven Mittelfeld sowie auf den Flügeln nachlegen wollen.

Einen Wechsel nach Spanien schloss Berater Struth derweil aus. "Vereine aus Spanien können sich das überhaupt nicht leisten", so der Agent im "Doppelpass". Wohin es für Upamecano nun geht, müssen die nächsten Wochen zeigen.

Für die Bayern wäre es in jedem Fall eine richtige Investition mit Zukunftsperspektive.

Carolin Blüchel

